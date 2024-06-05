Путин съездит в Царское село на день рождения Пушкина

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Уличный ремонт. Екатеринбург, памятник пушкину
6 июня исполнится 225 лет со дня рождения Александра Пушкина Фото:

Президент РФ Владимир Путин посетит Царское село и экспозицию в музей-лицее, посвященном 225-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина. О плана российского лидера сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Сегодня Путин вечером посетит Царское село, музей-лицей. Феноменальная экспозиция к 225-летию со дня рождения Пушкина. Важная дата для все нашего народа, нашей культуры», — поделился Песков с журналистами.

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Президент РФ Владимир Путин посетит Царское село и экспозицию в музей-лицее, посвященном 225-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина. О плана российского лидера сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Сегодня Путин вечером посетит Царское село, музей-лицей. Феноменальная экспозиция к 225-летию со дня рождения Пушкина. Важная дата для все нашего народа, нашей культуры», — поделился Песков с журналистами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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