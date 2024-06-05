Общество Путин съездит в Царское село на день рождения Пушкина 05 июня 2024 в 16:15 Размер текста - 17 + 6 июня исполнится 225 лет со дня рождения Александра Пушкина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент РФ Владимир Путин посетит Царское село и экспозицию в музей-лицее, посвященном 225-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина. О плана российского лидера сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Сегодня Путин вечером посетит Царское село, музей-лицей. Феноменальная экспозиция к 225-летию со дня рождения Пушкина. Важная дата для все нашего народа, нашей культуры», — поделился Песков с журналистами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент РФ Владимир Путин посетит Царское село и экспозицию в музей-лицее, посвященном 225-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина. О плана российского лидера сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Сегодня Путин вечером посетит Царское село, музей-лицей. Феноменальная экспозиция к 225-летию со дня рождения Пушкина. Важная дата для все нашего народа, нашей культуры», — поделился Песков с журналистами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям