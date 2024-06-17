Суд заочно арестовал полковника ВСУ, сбившего уникальный российский самолет

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Выставка вооружений Russia Arms Expo-2013. RAE. Нижний Тагил, военная техника, испытательный полигон, ракета, выстрел
Командир зенитной ракетной бригады ВСУ Дзяман обвинен в уничтожении российского самолета А-50У Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За уничтожение самолета А-50У в небе над Кубанью Хамовнический райсуд Москвы заочно арестовал командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ полковника Николая Дзямана. Об этом сообщает «Коммерсант».

«В розыск с последующим арестом был объявлен командир 138-й зенитной ракетной бригады (войсковая часть А4608) вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Николай Дзяман, подчиненные которого и выпустили по А-50У ракету», — сообщил «Коммерсант». Там же отметили, что, согласно версии следствия, полковник прекрасно знал, что самолет А-50У РФ не предназначен для ведения боевых действий, у него нет вооружения, полет его проходил исключительно над территорией страны, отдал подчиненным военнослужащим незаконный приказ о его уничтожении.

Ранее Следственный комитет РФ потребовал заочно арестовать полковника Дзямана, который проходит службу в противовоздушной обороне ВСУ. Украинский военный обвинен в уничтожении российского самолета в воздушном пространстве РФ. Ходатайство о заочном аресте было направлено в Хамовнический райсуд Москвы.

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За уничтожение самолета А-50У в небе над Кубанью Хамовнический райсуд Москвы заочно арестовал командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ полковника Николая Дзямана. Об этом сообщает «Коммерсант». «В розыск с последующим арестом был объявлен командир 138-й зенитной ракетной бригады (войсковая часть А4608) вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Николай Дзяман, подчиненные которого и выпустили по А-50У ракету», — сообщил «Коммерсант». Там же отметили, что, согласно версии следствия, полковник прекрасно знал, что самолет А-50У РФ не предназначен для ведения боевых действий, у него нет вооружения, полет его проходил исключительно над территорией страны, отдал подчиненным военнослужащим незаконный приказ о его уничтожении. Ранее Следственный комитет РФ потребовал заочно арестовать полковника Дзямана, который проходит службу в противовоздушной обороне ВСУ. Украинский военный обвинен в уничтожении российского самолета в воздушном пространстве РФ. Ходатайство о заочном аресте было направлено в Хамовнический райсуд Москвы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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