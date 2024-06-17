Суд заочно арестовал полковника ВСУ, сбившего уникальный российский самолет

17 июня 2024 в 21:58 Размер текста - 17 +

Командир зенитной ракетной бригады ВСУ Дзяман обвинен в уничтожении российского самолета А-50У Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За уничтожение самолета А-50У в небе над Кубанью Хамовнический райсуд Москвы заочно арестовал командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ полковника Николая Дзямана. Об этом сообщает «Коммерсант». «В розыск с последующим арестом был объявлен командир 138-й зенитной ракетной бригады (войсковая часть А4608) вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Николай Дзяман, подчиненные которого и выпустили по А-50У ракету», — сообщил «Коммерсант». Там же отметили, что, согласно версии следствия, полковник прекрасно знал, что самолет А-50У РФ не предназначен для ведения боевых действий, у него нет вооружения, полет его проходил исключительно над территорией страны, отдал подчиненным военнослужащим незаконный приказ о его уничтожении. Ранее Следственный комитет РФ потребовал заочно арестовать полковника Дзямана, который проходит службу в противовоздушной обороне ВСУ. Украинский военный обвинен в уничтожении российского самолета в воздушном пространстве РФ. Ходатайство о заочном аресте было направлено в Хамовнический райсуд Москвы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За уничтожение самолета А-50У в небе над Кубанью Хамовнический райсуд Москвы заочно арестовал командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ полковника Николая Дзямана. Об этом сообщает «Коммерсант». «В розыск с последующим арестом был объявлен командир 138-й зенитной ракетной бригады (войсковая часть А4608) вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Николай Дзяман, подчиненные которого и выпустили по А-50У ракету», — сообщил «Коммерсант». Там же отметили, что, согласно версии следствия, полковник прекрасно знал, что самолет А-50У РФ не предназначен для ведения боевых действий, у него нет вооружения, полет его проходил исключительно над территорией страны, отдал подчиненным военнослужащим незаконный приказ о его уничтожении. Ранее Следственный комитет РФ потребовал заочно арестовать полковника Дзямана, который проходит службу в противовоздушной обороне ВСУ. Украинский военный обвинен в уничтожении российского самолета в воздушном пространстве РФ. Ходатайство о заочном аресте было направлено в Хамовнический райсуд Москвы.