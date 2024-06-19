В школе протокола объяснили, почему министров России выпроводили из зала в КНДР

В КНДР принято так, что в зал переговоров первыми должны входить главы государств. Поэтому, перед встречей Владимира Путина и Ким Чен Ына, министров российского правительства попросили выйти из зала. Об этом рассказала руководитель Национального центра коммуникаций (школы протокола) Ольга Кеворкова.
«Российские министры вошли в кабинет, где позднее состоялись переговоры Путина и Ким Чен Ына, начали занимать места и раскладывать бумаги. Спустя несколько минут к ним обратился северокорейский чиновник, который попросил их выйти, пояснив, что первыми должны войти в зал главы государств», — передает РБК слова Кеворковой. Она добавила, что протоколы по организации встреч отличаются в России и в КНДР.
В составе российской делегации на встрече в КНДР присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, первый заместитель председателя Правительства России Денис Мантуров, зампредседателя правительства Виталий Савельев. Среди них был также глава корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.
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