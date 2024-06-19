Чиновник КНДР выгнал из зала министров РФ, опередивших Ким Чен Ына

Российская делегация, прибывшая на встречу в КНДР, была вынуждена покинуть зал заседаний по требованию северокорейского чиновника. Причиной стало то, что министры РФ вошли в зал раньше лидера КНДР Ким Чен Ына.
«После того, как члены российской делегации начали занимать места за столом переговоров, северокорейский чиновник попросил их покинуть помещение», — передает «Лента.ру». По словам чиновника, причиной стало то, что сначала в зал заседаний должен войти лидер КНДР.
В составе российской делегации на встрече в КНДР присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, первый заместитель председателя Правительства России Денис Мантуров, зампредседателя правительства Виталий Савельев. Среди них был также глава корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.
Президент России Владимир Путин по приглашению Ким Чен Ына прибыл в Пхеньян. Там он пробудет с 18 по 19 июня.
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