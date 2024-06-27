Россия и Узбекистан договорились построить атомную электростанцию

27 июня 2024 в 20:30 Размер текста - 17 +

Узатом и «Росатом» подписали протокол о вступлении в силу контракта на сооружение АЭС малой мощности в республике Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Агентство по атомной энергии Узбекистана (Узатом) и российская госкорпорация «Росатом» официально подписали протокол, который запускает контракт на строительство АЭС малой мощности в Узбекистане. Строительство инфраструктуры объекта начнется уже этой осенью. Об этом сообщила пресс-служба Узатома. «В ходе официальных мероприятий подписан протокол о процедуре вступления в силу контракта на сооружение АЭС, подписанного 27 мая текущего года», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Узатома. Первый Штаб по сооружению АЭС уже провел свое первое заседание, на котором были определены первоочередные задачи для начала работ. На встрече, которая прошла на площадке будущей АЭС, присутствовали глава Узатома Азим Ахмедхаджаев и первый заместитель генерального директора «Росатома» Андрей Петров. Они осмотрели территорию, где уже осенью начнутся работы по созданию необходимой инфраструктуры. Строительство атомной станции мощностью 330 МВт запланировано в Джизакской области Узбекистана. Генеральным подрядчиком проекта выступит российская госкорпорация «Росатом». В процессе строительства также будут задействованы местные компании, как подчеркнули в «Росатоме». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Агентство по атомной энергии Узбекистана (Узатом) и российская госкорпорация «Росатом» официально подписали протокол, который запускает контракт на строительство АЭС малой мощности в Узбекистане. Строительство инфраструктуры объекта начнется уже этой осенью. Об этом сообщила пресс-служба Узатома. «В ходе официальных мероприятий подписан протокол о процедуре вступления в силу контракта на сооружение АЭС, подписанного 27 мая текущего года», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Узатома. Первый Штаб по сооружению АЭС уже провел свое первое заседание, на котором были определены первоочередные задачи для начала работ. На встрече, которая прошла на площадке будущей АЭС, присутствовали глава Узатома Азим Ахмедхаджаев и первый заместитель генерального директора «Росатома» Андрей Петров. Они осмотрели территорию, где уже осенью начнутся работы по созданию необходимой инфраструктуры. Строительство атомной станции мощностью 330 МВт запланировано в Джизакской области Узбекистана. Генеральным подрядчиком проекта выступит российская госкорпорация «Росатом». В процессе строительства также будут задействованы местные компании, как подчеркнули в «Росатоме».