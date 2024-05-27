Россия и Узбекистан подписали контракт на строительство АЭС

Россия и Узбекистан приняли решение о строительстве в республике атомной электростанции малой мощности. Об этом сообщили в пресс-службе «Росатома».
«В ходе визита Президента РФ в Узбекистан в присутствии глав государств подписан документ, расширяющий сотрудничество между странами для строительства в Узбекистане атомной электростанции малой мощности (АСММ) по российскому проекту», — говорится в
Речь идет о строительстве станции мощностью 330 МВт. Объект будет возведен в Джизакской области республики Узбекистан. «Росатом» выступит генеральным подрядчиком строительства станции. Для строительства также будут привлекаться местные компании, отметили в госкорпорации.
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