Россия и Узбекистан подписали контракт на строительство АЭС

27 мая 2024 в 20:10 Размер текста - 17 +

Россия и Узбекистан в присутствии президентов Путина и Мирзиеева подписали контракт на строительство АЭС малой мощности Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Россия и Узбекистан приняли решение о строительстве в республике атомной электростанции малой мощности. Об этом сообщили в пресс-службе «Росатома». «В ходе визита Президента РФ в Узбекистан в присутствии глав государств подписан документ, расширяющий сотрудничество между странами для строительства в Узбекистане атомной электростанции малой мощности (АСММ) по российскому проекту», — говорится в сообщении госкорпорации. Речь идет о строительстве станции мощностью 330 МВт. Объект будет возведен в Джизакской области республики Узбекистан. «Росатом» выступит генеральным подрядчиком строительства станции. Для строительства также будут привлекаться местные компании, отметили в госкорпорации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия и Узбекистан приняли решение о строительстве в республике атомной электростанции малой мощности. Об этом сообщили в пресс-службе «Росатома». «В ходе визита Президента РФ в Узбекистан в присутствии глав государств подписан документ, расширяющий сотрудничество между странами для строительства в Узбекистане атомной электростанции малой мощности (АСММ) по российскому проекту», — говорится в сообщении госкорпорации. Речь идет о строительстве станции мощностью 330 МВт. Объект будет возведен в Джизакской области республики Узбекистан. «Росатом» выступит генеральным подрядчиком строительства станции. Для строительства также будут привлекаться местные компании, отметили в госкорпорации.