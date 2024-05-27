Россия и Узбекистан подписали контракт на строительство АЭС

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Иннопром-2022 третий день. Екатеринбург, росатом
Россия и Узбекистан в присутствии президентов Путина и Мирзиеева подписали контракт на строительство АЭС малой мощности Фото:

Россия и Узбекистан приняли решение о строительстве в республике атомной электростанции малой мощности. Об этом сообщили в пресс-службе «Росатома».

«В ходе визита Президента РФ в Узбекистан в присутствии глав государств подписан документ, расширяющий сотрудничество между странами для строительства в Узбекистане атомной электростанции малой мощности (АСММ) по российскому проекту», — говорится в сообщении госкорпорации.

Речь идет о строительстве станции мощностью 330 МВт. Объект будет возведен в Джизакской области республики Узбекистан. «Росатом» выступит генеральным подрядчиком строительства станции. Для строительства также будут привлекаться местные компании, отметили в госкорпорации.

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Россия и Узбекистан приняли решение о строительстве в республике атомной электростанции малой мощности. Об этом сообщили в пресс-службе «Росатома». «В ходе визита Президента РФ в Узбекистан в присутствии глав государств подписан документ, расширяющий сотрудничество между странами для строительства в Узбекистане атомной электростанции малой мощности (АСММ) по российскому проекту», — говорится в сообщении госкорпорации. Речь идет о строительстве станции мощностью 330 МВт. Объект будет возведен в Джизакской области республики Узбекистан. «Росатом» выступит генеральным подрядчиком строительства станции. Для строительства также будут привлекаться местные компании, отметили в госкорпорации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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