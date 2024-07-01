Губернаторы, полпреды, депутаты и сенаторы проведут бойцов СВО во власть

Программа «Время героев» запустила трек наставничества

01 июля 2024 в 15:52 Размер текста - 17 +

Российские военные — настоящие герои, поделилась Мария Костюк Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Программа «Время героев», по которой обучаются ветераны спецоперации, запустила трек наставничества. Участники пройдут стажировку в федеральных ведомствах и крупных госкорпорациях под руководством высокопоставленных наставников. Это делается, чтобы передать участникам СВО управленческий опыт, сообщила заместитель директора Высшей школы государственного управления Президентской академии Мария Костюк. «Основная цель программы наставничества — оказать поддержку участникам, помочь адаптироваться и реализовать свои способности и таланты в гражданской жизни, передать жизненный и управленческий опыт. Наши ребята — настоящая элита страны, как сказал президент. Мы надеемся, что каждый из ребят сможет найти для себя интересное направление, в котором он продолжит приносить пользу своей Родине», — поделилась Мария Костюк, ее слова приводит официальный telegram-канал программы «Время героев». Наставничество направлено на карьерное и личностное развитие участников. Стажировки пройдут с июля по сентябрь. В ходе них участники будут вовлечены в проектную деятельность и другие задачи, предполагающие конкретные результаты. Около 44 тысяч человек решили пройти обучение, отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который выступает одним из наставников программы. «Трек наставничества в ее рамках позволят участникам и ветеранам СВО открыть новые возможности для развития в области госуправления и работы госкорпораций. На участие в программе заявилось порядка 44 тысяч человек. Настоящие патриоты», — поделился Чернышенко. Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов рассказал, почему для участия в программе выбраны именно участники спецоперации, которых глава РФ Владимир Путин назвал новой элитой страны. «Я абсолютно убежден, что, когда ты готов отдать жизнь за свою Родину, это значит, что у тебя правильная система ценностей», — заявил Кузнецов. Он отметил, что ветераны покажут себя эффективно в управлении, потому что у них есть «моральный камертон», прошедший проверку в зоне СВО. Кузницей новых элитных управленцев станет Президентская академия (РАНХиГС). Обучение в ней для участников СВО проходит бесплатно. Они получают знания по высшим стандартам образования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Программа «Время героев», по которой обучаются ветераны спецоперации, запустила трек наставничества. Участники пройдут стажировку в федеральных ведомствах и крупных госкорпорациях под руководством высокопоставленных наставников. Это делается, чтобы передать участникам СВО управленческий опыт, сообщила заместитель директора Высшей школы государственного управления Президентской академии Мария Костюк. «Основная цель программы наставничества — оказать поддержку участникам, помочь адаптироваться и реализовать свои способности и таланты в гражданской жизни, передать жизненный и управленческий опыт. Наши ребята — настоящая элита страны, как сказал президент. Мы надеемся, что каждый из ребят сможет найти для себя интересное направление, в котором он продолжит приносить пользу своей Родине», — поделилась Мария Костюк, ее слова приводит официальный telegram-канал программы «Время героев». Наставничество направлено на карьерное и личностное развитие участников. Стажировки пройдут с июля по сентябрь. В ходе них участники будут вовлечены в проектную деятельность и другие задачи, предполагающие конкретные результаты. Около 44 тысяч человек решили пройти обучение, отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который выступает одним из наставников программы. «Трек наставничества в ее рамках позволят участникам и ветеранам СВО открыть новые возможности для развития в области госуправления и работы госкорпораций. На участие в программе заявилось порядка 44 тысяч человек. Настоящие патриоты», — поделился Чернышенко. Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов рассказал, почему для участия в программе выбраны именно участники спецоперации, которых глава РФ Владимир Путин назвал новой элитой страны. «Я абсолютно убежден, что, когда ты готов отдать жизнь за свою Родину, это значит, что у тебя правильная система ценностей», — заявил Кузнецов. Он отметил, что ветераны покажут себя эффективно в управлении, потому что у них есть «моральный камертон», прошедший проверку в зоне СВО. Кузницей новых элитных управленцев станет Президентская академия (РАНХиГС). Обучение в ней для участников СВО проходит бесплатно. Они получают знания по высшим стандартам образования.