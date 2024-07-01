01 июля 2024

Сериал «Слово пацана» получил спецприз премии «Ника»

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Церемония вручения премии прошла в московском театре «Маска» (архивное фото)
Церемония вручения премии прошла в московском театре «Маска» (архивное фото) Фото:

Сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» получил спецприз кинопремии «Ника». Об этом сообщает газета «Коммерсант».

«В московском театре „Маска“ прошла церемония вручения премии „Ника“... Спецприз кинопремии получил сериал Жоры Крыжовникова „Слово пацана. Кровь на асфальте“», — сказано в тексте.

Также премии был посмертно удостоен народный артист России Александр Ширвиндт. Речь идет о номинации «Честь и достоинство».

«Ника» вручается за лучшее российское кино. Первая церемония награждения состоялась 30 лет назад.

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Сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» получил спецприз кинопремии «Ника». Об этом сообщает газета «Коммерсант». «В московском театре „Маска“ прошла церемония вручения премии „Ника“... Спецприз кинопремии получил сериал Жоры Крыжовникова „Слово пацана. Кровь на асфальте“», — сказано в тексте. Также премии был посмертно удостоен народный артист России Александр Ширвиндт. Речь идет о номинации «Честь и достоинство». «Ника» вручается за лучшее российское кино. Первая церемония награждения состоялась 30 лет назад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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