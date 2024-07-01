Александр Ширвиндт посмертно удостоен премии «Ника»

01 июля 2024 в 23:19 Размер текста - 17 +

Александр Ширвиндт удостоен премии в номинации «Честь и достоинство» Фото: Роман Наумов © URA.RU Народный артист России Александр Ширвиндт удостоен национальной кинематографической премии «Ника». Об этом сообщают журналисты. «Александр Ширвиндт удостоен национальной кинематографической премии „Ника“», — передает информацию ТАСС. Уточняется, что речь идет о номинации «Честь и достоинство», Ширвиндт ушел из жизни 15 марта. Ему было 89 лет. Свои последние ни он находился в больнице. Актера похоронили 14 апреля на Новодевичьем кладбище. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Народный артист России Александр Ширвиндт удостоен национальной кинематографической премии «Ника». Об этом сообщают журналисты. «Александр Ширвиндт удостоен национальной кинематографической премии „Ника“», — передает информацию ТАСС. Уточняется, что речь идет о номинации «Честь и достоинство», Ширвиндт ушел из жизни 15 марта. Ему было 89 лет. Свои последние ни он находился в больнице. Актера похоронили 14 апреля на Новодевичьем кладбище.