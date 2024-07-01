Александр Ширвиндт посмертно удостоен премии «Ника»

Александр Ширвиндт удостоен премии в номинации «Честь и достоинство»
Народный артист России Александр Ширвиндт удостоен национальной кинематографической премии «Ника». Об этом сообщают журналисты.
«Александр Ширвиндт удостоен национальной кинематографической премии „Ника“», — передает информацию ТАСС. Уточняется, что речь идет о номинации «Честь и достоинство»,
Ширвиндт ушел из жизни 15 марта. Ему было 89 лет. Свои последние ни он находился в больнице. Актера похоронили 14 апреля на Новодевичьем кладбище.
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