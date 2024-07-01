01 июля 2024

Александр Ширвиндт посмертно удостоен премии «Ника»

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Прощание с Александром Ширвиндтом в театре Сатиры. 18 марта 2024. Москва, ширвиндт александр
Александр Ширвиндт удостоен премии в номинации «Честь и достоинство» Фото:

Народный артист России Александр Ширвиндт удостоен национальной кинематографической премии «Ника». Об этом сообщают журналисты.

«Александр Ширвиндт удостоен национальной кинематографической премии „Ника“», — передает информацию ТАСС. Уточняется, что речь идет о номинации «Честь и достоинство»,

Ширвиндт ушел из жизни 15 марта. Ему было 89 лет. Свои последние ни он находился в больнице. Актера похоронили 14 апреля на Новодевичьем кладбище.

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Народный артист России Александр Ширвиндт удостоен национальной кинематографической премии «Ника». Об этом сообщают журналисты. «Александр Ширвиндт удостоен национальной кинематографической премии „Ника“», — передает информацию ТАСС. Уточняется, что речь идет о номинации «Честь и достоинство», Ширвиндт ушел из жизни 15 марта. Ему было 89 лет. Свои последние ни он находился в больнице. Актера похоронили 14 апреля на Новодевичьем кладбище.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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