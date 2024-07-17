Россия не получала никакой реакции Запада по поводу мирных предложений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Когда Дональд Трамп был президентом США, между Москвой и Вашингтоном был диалог. Все главные заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова — в материале URA.RU.
Как мир отреагировал на мирную инициативу Орбана по Украине
Песков сообщил, что европейцы пытаются изобличать Орбана из-за его инициативы по урегулированию украинского конфликта. Главная цель Запада — это продолжать поставки военной помощи Киеву.
России не поступало никакой международной реакции по поводу «мирных поездок» Орбана. Были только публичные ответы.
Какие отношения были у США и РФ при Трампе, а также реакция на заявления политика
Во время президентства Дональда Трампа в США ничего хорошего для России не происходило. Однако между странами был диалог, это является единственным положительным моментом, уточнил Песков.
Недавно Трамп заявил, что санкции против России надо смягчить. Пресс-секретарь главы РФ отметил, что пропустил эту информацию. Однако Песков добавил, что все ограничения против России нелегитимны. Они подрывают основы международных экономических отношений, а также вредят самим странам, которые вводят ограничения.
Путин и Россия — главные «части» президентских выборов в США
Президент России Владимир Путин и сама страна являются неотъемлемой частью избирательных кампаний в США. Дело в том, что Путин и РФ всегда на повестке дня в предвыборных дебатах, уточнил Песков.
Когда в Белгородской области снимут ограничения
Ограничения в 14 населенных пунктах, которые были введены в Белгородской области, продлятся до создания санитарной зоны в Харьковской области. Песков добавил, что Киев продолжает атаковать мирные города.
Песков не ответил на вопрос о сроках создания санитарной зоны. Детали проводимой операции могут раскрыть только в Минобороны РФ, отметил представитель Кремля.
Расследование крушения малайзийского Boeing
Россия не участвовала в расследовании крушения малайзийского Boeing, которое произошло в 2014 году под Донецком. Песков также добавил, что никакие доводы российской стороны не принимались во внимание.
Трагедия произошла ровно десять лет назад, на борту были 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Будет ли война с Западом после окончания спецоперации
Россия не будет начинать новую военную кампанию после конца спецоперации. Так Песков отреагировал на заявления главы Польши Анджея Дуды. Политик считает, что после решения украинского конфликта «потенциальная война между Россией и Западом будет крайне близка».
Песков объяснил, почему Путин приехал на открытие участка M-11 на Lada Aura
Владимир Путин на открытие участка M-11 приехал на Lada Aura потому, что это российский автомобиль. «Потом все-таки у нас вчера, еще открывался вокруг Тольятти объезд, очень важный. И конечно, главный из таких индустриальных центров города — это „АвтоВАЗ“», — отметил Дмитрий Песков.
Путин не будет поздравлять Меркель с днем рождения
Глава РФ не планирует поздравлять экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель с 70-летием. Песков отметил, что в последнее время никаких контактов между Владимиром Путиным и Ангелой Меркель не было. Экс-канцлер Германии празднует свое день рождения 17 июля.
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