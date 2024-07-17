В Кремле не согласились с Дудой насчет перспектив войны России с Западом

В Кремле не разделяют прогнозов польского президента Анжея Дуды о том, что в случае победы России на Украине начнется война между РФ и Западом. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщи, отвечая на вопрос URA.RU.
«Нет. Мы не разделяем таких прогнозов [господина Дуды]», — сказал Песков.
Польский президент Анжей Дуда в интервью Wirtualna Polska заявил, что в случае победы России на Украине, «потенциальная война между Россией и Западом будет крайне близка». Он также подчеркнул, что польские власти ведут себя «разумно и спокойно», чтобы обеспечить безопасность страны. Дуда напомнил, что власти увеличили оборонные расходы, поскольку безопасность Польши для них является «целью номер один».
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