В Кремле не согласились с Дудой насчет перспектив войны России с Западом

Кремль не разделяет прогноз Дуды насчет перспектив войны России с Западом
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался на счет слов польского лидера Анжея Дуды о перспективах войны между Россией и Западом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался на счет слов польского лидера Анжея Дуды о перспективах войны между Россией и Западом Фото:

В Кремле не разделяют прогнозов польского президента Анжея Дуды о том, что в случае победы России на Украине начнется война между РФ и Западом. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщи, отвечая на вопрос URA.RU.

«Нет. Мы не разделяем таких прогнозов [господина Дуды]», — сказал Песков.

Польский президент Анжей Дуда в интервью Wirtualna Polska заявил, что в случае победы России на Украине, «потенциальная война между Россией и Западом будет крайне близка». Он также подчеркнул, что польские власти ведут себя «разумно и спокойно», чтобы обеспечить безопасность страны. Дуда напомнил, что власти увеличили оборонные расходы, поскольку безопасность Польши для них является «целью номер один».

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В Кремле не разделяют прогнозов польского президента Анжея Дуды о том, что в случае победы России на Украине начнется война между РФ и Западом. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщи, отвечая на вопрос URA.RU. «Нет. Мы не разделяем таких прогнозов [господина Дуды]», — сказал Песков. Польский президент Анжей Дуда в интервью Wirtualna Polska заявил, что в случае победы России на Украине, «потенциальная война между Россией и Западом будет крайне близка». Он также подчеркнул, что польские власти ведут себя «разумно и спокойно», чтобы обеспечить безопасность страны. Дуда напомнил, что власти увеличили оборонные расходы, поскольку безопасность Польши для них является «целью номер один».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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