В Кремле ответили на слова Трампа о том, что с России нужно снять санкции

Песков: в Кремле не слышали заявлений Трампа о снятии санкций с РФ

17 июля 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Россия считает санкции в адрес Москвы нелегитимными, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла заявил, что не слышал о конкретных высказываниях кандидата в президенты США Дональда Трампа по поводу возможного снятия санкций с России. Тем не менее, по словам пресс-секретаря, позиция России по данному вопросу остается неизменной. «Я пропустил эту часть, но наша позиция очевидна. Мы считаем эти санкции нелегитимными, подрывающими основы международных экономических отношений», — заявит Песков. Он добавил, что санкции носят взаимный характер и, в конечном счете, наносят вред как тем, против кого они вводятся, так и тем, кто их вводит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла заявил, что не слышал о конкретных высказываниях кандидата в президенты США Дональда Трампа по поводу возможного снятия санкций с России. Тем не менее, по словам пресс-секретаря, позиция России по данному вопросу остается неизменной. «Я пропустил эту часть, но наша позиция очевидна. Мы считаем эти санкции нелегитимными, подрывающими основы международных экономических отношений», — заявит Песков. Он добавил, что санкции носят взаимный характер и, в конечном счете, наносят вред как тем, против кого они вводятся, так и тем, кто их вводит.