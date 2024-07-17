В Кремле ответили на слова Трампа о том, что с России нужно снять санкции

Песков: в Кремле не слышали заявлений Трампа о снятии санкций с РФ
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Россия считает санкции в адрес Москвы нелегитимными, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла заявил, что не слышал о конкретных высказываниях кандидата в президенты США Дональда Трампа по поводу возможного снятия санкций с России. Тем не менее, по словам пресс-секретаря, позиция России по данному вопросу остается неизменной.

«Я пропустил эту часть, но наша позиция очевидна. Мы считаем эти санкции нелегитимными, подрывающими основы международных экономических отношений», — заявит Песков. Он добавил, что санкции носят взаимный характер и, в конечном счете, наносят вред как тем, против кого они вводятся, так и тем, кто их вводит.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла заявил, что не слышал о конкретных высказываниях кандидата в президенты США Дональда Трампа по поводу возможного снятия санкций с России. Тем не менее, по словам пресс-секретаря, позиция России по данному вопросу остается неизменной. «Я пропустил эту часть, но наша позиция очевидна. Мы считаем эти санкции нелегитимными, подрывающими основы международных экономических отношений», — заявит Песков. Он добавил, что санкции носят взаимный характер и, в конечном счете, наносят вред как тем, против кого они вводятся, так и тем, кто их вводит.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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