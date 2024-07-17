В Кремле ответили на слова Трампа о том, что с России нужно снять санкции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла заявил, что не слышал о конкретных высказываниях кандидата в президенты США Дональда Трампа по поводу возможного снятия санкций с России. Тем не менее, по словам пресс-секретаря, позиция России по данному вопросу остается неизменной.
«Я пропустил эту часть, но наша позиция очевидна. Мы считаем эти санкции нелегитимными, подрывающими основы международных экономических отношений», — заявит Песков. Он добавил, что санкции носят взаимный характер и, в конечном счете, наносят вред как тем, против кого они вводятся, так и тем, кто их вводит.
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