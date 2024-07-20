Прокуратура Москвы начала проверку из-за брошенных в квартире детей. Фото

20 июля 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

Выяснением обстоятельств произошедшего будет заниматься Перовская межрайоная прокуратура Москвы Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Перовская межрайоная прокуратура начала проверку по делу детей, которые остались одни в квартире и кричали о помощи. Об этом сообщили в telegram-канале прокуратуры Москвы. «В квартире жилого дома по ул. Святоозерская обнаружены двое детей 2 и 4 лет. В ходе обследования жилищно-бытовых условий установлено, что малолетние находились в помещении без взрослых, порядок в квартире не поддерживается. Девочки будут доставлены в специализированные учреждения, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — пишет канал. Отмечается, что следователи прокуратуры установят обстоятельства и причины произошедшего. Фото: telegram-канал «Прокуратура Москвы», https://t.me/moscowproc/5043 Фото: telegram-канал «Прокуратура Москвы», https://t.me/moscowproc/5043 Фото: telegram-канал «Прокуратура Москвы», https://t.me/moscowproc/5043 Ранее стало известно, что экстренным службам Москвы удалось оперативно среагировать на ситуацию и помочь детям, которые кричали о помощи. Спасатели своевременно проникли в квартиру, но родителей там не обнаружили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Перовская межрайоная прокуратура начала проверку по делу детей, которые остались одни в квартире и кричали о помощи. Об этом сообщили в telegram-канале прокуратуры Москвы. «В квартире жилого дома по ул. Святоозерская обнаружены двое детей 2 и 4 лет. В ходе обследования жилищно-бытовых условий установлено, что малолетние находились в помещении без взрослых, порядок в квартире не поддерживается. Девочки будут доставлены в специализированные учреждения, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — пишет канал. Отмечается, что следователи прокуратуры установят обстоятельства и причины произошедшего. Ранее стало известно, что экстренным службам Москвы удалось оперативно среагировать на ситуацию и помочь детям, которые кричали о помощи. Спасатели своевременно проникли в квартиру, но родителей там не обнаружили.