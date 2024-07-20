Перовская межрайоная прокуратура начала проверку по делу детей, которые остались одни в квартире и кричали о помощи. Об этом сообщили в telegram-канале прокуратуры Москвы.
«В квартире жилого дома по ул. Святоозерская обнаружены двое детей 2 и 4 лет. В ходе обследования жилищно-бытовых условий установлено, что малолетние находились в помещении без взрослых, порядок в квартире не поддерживается. Девочки будут доставлены в специализированные учреждения, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — пишет канал. Отмечается, что следователи прокуратуры установят обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее стало известно, что экстренным службам Москвы удалось оперативно среагировать на ситуацию и помочь детям, которые кричали о помощи. Спасатели своевременно проникли в квартиру, но родителей там не обнаружили.
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Перовская межрайоная прокуратура начала проверку по делу детей, которые остались одни в квартире и кричали о помощи. Об этом сообщили в telegram-канале прокуратуры Москвы. «В квартире жилого дома по ул. Святоозерская обнаружены двое детей 2 и 4 лет. В ходе обследования жилищно-бытовых условий установлено, что малолетние находились в помещении без взрослых, порядок в квартире не поддерживается. Девочки будут доставлены в специализированные учреждения, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — пишет канал. Отмечается, что следователи прокуратуры установят обстоятельства и причины произошедшего. Ранее стало известно, что экстренным службам Москвы удалось оперативно среагировать на ситуацию и помочь детям, которые кричали о помощи. Спасатели своевременно проникли в квартиру, но родителей там не обнаружили.