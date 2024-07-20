Прокуратура Москвы начала проверку из-за брошенных в квартире детей. Фото

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Место гибели ребенка, выпавшего из окна. Салехард. 18 марта 2017г.
Выяснением обстоятельств произошедшего будет заниматься Перовская межрайоная прокуратура Москвы Фото:

Перовская межрайоная прокуратура начала проверку по делу детей, которые остались одни в квартире и кричали о помощи. Об этом сообщили в telegram-канале прокуратуры Москвы.

«В квартире жилого дома по ул. Святоозерская обнаружены двое детей 2 и 4 лет. В ходе обследования жилищно-бытовых условий установлено, что малолетние находились в помещении без взрослых, порядок в квартире не поддерживается. Девочки будут доставлены в специализированные учреждения, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — пишет канал. Отмечается, что следователи прокуратуры установят обстоятельства и причины произошедшего.

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Ранее стало известно, что экстренным службам Москвы удалось оперативно среагировать на ситуацию и помочь детям, которые кричали о помощи. Спасатели своевременно проникли в квартиру, но родителей там не обнаружили.

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Перовская межрайоная прокуратура начала проверку по делу детей, которые остались одни в квартире и кричали о помощи. Об этом сообщили в telegram-канале прокуратуры Москвы. «В квартире жилого дома по ул. Святоозерская обнаружены двое детей 2 и 4 лет. В ходе обследования жилищно-бытовых условий установлено, что малолетние находились в помещении без взрослых, порядок в квартире не поддерживается. Девочки будут доставлены в специализированные учреждения, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — пишет канал. Отмечается, что следователи прокуратуры установят обстоятельства и причины произошедшего. Ранее стало известно, что экстренным службам Москвы удалось оперативно среагировать на ситуацию и помочь детям, которые кричали о помощи. Спасатели своевременно проникли в квартиру, но родителей там не обнаружили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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