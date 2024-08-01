РБК: арестован топ-менеджер компании, которую курировал Иванов

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Сухова, как одного из фигурантов дела Тимура Иванова, арестовали Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Экс-начальник филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» Военно-строительной компании Сергей Сухов был арестован, сообщили источники. Он работал на предприятие, деятельность которого курировал также арестованный бывший замминистра обороны Тимур Иванов.

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«Сухов был арестован», — заявили собеседники РБК. Сотрудники главного военно-следственного управления Следственного комитета РФ инициировали уголовное дело по обвинению Сергея Сухова. Обвинение ему предъявлено по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

В рамках расследования выяснилось, что подозреваемый не действовал в одиночку. С ним связаны несколько сотрудников коммерческих организаций, аффилированных с Военно-строительной компанией и участвовавших в выполнении государственных контрактов. Предварительная сумма ущерба, нанесенного государству, оценивается в 200 миллионов рублей.

Ранее в постановлении суда сообщалось, что в деле о взятке, в котором фигурирует Тимур Иванов, могут появиться новые обвиняемые. Уголовное дело было возбуждено против экс-замминистра обороны, бизнесмена Сергея Бородина и других пока неустановленных лиц. В числе среди фигурантов дела также находится бизнесмен Александр Фомин. Обвинения предъявлены по статье о даче взятки в особо крупном размере. На данный момент все обвиняемые находятся под арестом до 23 сентября.

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Экс-начальник филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» Военно-строительной компании Сергей Сухов был арестован, сообщили источники. Он работал на предприятие, деятельность которого курировал также арестованный бывший замминистра обороны Тимур Иванов. «Сухов был арестован», — заявили собеседники РБК. Сотрудники главного военно-следственного управления Следственного комитета РФ инициировали уголовное дело по обвинению Сергея Сухова. Обвинение ему предъявлено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В рамках расследования выяснилось, что подозреваемый не действовал в одиночку. С ним связаны несколько сотрудников коммерческих организаций, аффилированных с Военно-строительной компанией и участвовавших в выполнении государственных контрактов. Предварительная сумма ущерба, нанесенного государству, оценивается в 200 миллионов рублей. Ранее в постановлении суда сообщалось, что в деле о взятке, в котором фигурирует Тимур Иванов, могут появиться новые обвиняемые. Уголовное дело было возбуждено против экс-замминистра обороны, бизнесмена Сергея Бородина и других пока неустановленных лиц. В числе среди фигурантов дела также находится бизнесмен Александр Фомин. Обвинения предъявлены по статье о даче взятки в особо крупном размере. На данный момент все обвиняемые находятся под арестом до 23 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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