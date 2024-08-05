В Астраханской области два человека заразились лихорадкой Западного Нила

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Двое заразившихся лихорадкой Западного Нила обнаружены в Астраханской области Фото:

В Астраханской области были зафиксированы два случая заражения лихорадкой Западного Нила. По состоянию еще двоих пациентов ожидается официальное заключение из лаборатории, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

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«Два первых в этом году случая лихорадки Западного Нила официально зарегистрированы в Астраханской области», — заявили в управлении, информацию передает ТАСС. Также отмечается, что ожидается официальное подтверждение лаборатории по еще двум заболевшим.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней у детей, замдекана педиатрического факультета РНИМУ им. Пирогова Иван Коновалов сообщил, что в 14% случаев эта лихорадка приводит к летальному исходу из-за поражения нервной системы. Он добавил, что в 20% случаев течение болезни напоминает грипп. Кроме того, 1% инфицированных сталкиваются с нейроинвазивными формами болезни, при них идет развитие энцефалита, менингита и острого вялого паралича, передает «Национальная служба новостей».

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В Астраханской области были зафиксированы два случая заражения лихорадкой Западного Нила. По состоянию еще двоих пациентов ожидается официальное заключение из лаборатории, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону. «Два первых в этом году случая лихорадки Западного Нила официально зарегистрированы в Астраханской области», — заявили в управлении, информацию передает ТАСС. Также отмечается, что ожидается официальное подтверждение лаборатории по еще двум заболевшим. Ранее доцент кафедры инфекционных болезней у детей, замдекана педиатрического факультета РНИМУ им. Пирогова Иван Коновалов сообщил, что в 14% случаев эта лихорадка приводит к летальному исходу из-за поражения нервной системы. Он добавил, что в 20% случаев течение болезни напоминает грипп. Кроме того, 1% инфицированных сталкиваются с нейроинвазивными формами болезни, при них идет развитие энцефалита, менингита и острого вялого паралича, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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