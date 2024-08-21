Пентагон: РФ и Украина не могут вести масштабные наступления друг против друга

21 августа 2024 в 07:51 Размер текста - 17 +

У ВСУ недостаточно боеприпасов, чтобы начать контрнаступление против ВС РФ, передает Пентагон Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запасы боеприпасов ВСУ не могут сравниться с российскими даже после выделения военной помощи от Конгресса США. В связи с этим украинская сторона способна к оборонительным операциям, однако в течение ближайших шести месяцев она не сможет начать контрнаступление, говорится в анализе данных Пентагона. «Украина по-прежнему не имеет боеприпасов, которые могли бы сравниться с возможностями России по запуску около 10 000 артиллерийских снарядов в день. <…> Украинские силы остаются способными к оборонительным операциям, но не смогут начать масштабные контрнаступления по крайней мере в течение шести месяцев», — говорится в данных венной разведки, информацию передает Bloomberg . Также в материале говорится, что российская сторона при условии истощения запасов ВСУ сможет удерживать свою буферную зону. Ранее газета Bloomberg сообщила, что некоторые западные партнеры Киева не выполнили свои обязательства по поставкам военной помощи, в частности, пяти систем ПВО и другой техники. Так, Германия, Румыния и США должны были отправить по одной системе ПВО Patriot, также Италия должна была передать комплекс ПВО SAMP-T, пишет «Национальная служба новостей». Однако за это время у России появилось новое оружие — модернизированная модель FPV-дронов. Она была применена в Курской области при атаке на формирования ВСУ. Отмечается, что с этим оружием не могут справиться киевские системы РЭБ, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Запасы боеприпасов ВСУ не могут сравниться с российскими даже после выделения военной помощи от Конгресса США. В связи с этим украинская сторона способна к оборонительным операциям, однако в течение ближайших шести месяцев она не сможет начать контрнаступление, говорится в анализе данных Пентагона. «Украина по-прежнему не имеет боеприпасов, которые могли бы сравниться с возможностями России по запуску около 10 000 артиллерийских снарядов в день. <…> Украинские силы остаются способными к оборонительным операциям, но не смогут начать масштабные контрнаступления по крайней мере в течение шести месяцев», — говорится в данных венной разведки, информацию передает Bloomberg. Также в материале говорится, что российская сторона при условии истощения запасов ВСУ сможет удерживать свою буферную зону. Ранее газета Bloomberg сообщила, что некоторые западные партнеры Киева не выполнили свои обязательства по поставкам военной помощи, в частности, пяти систем ПВО и другой техники. Так, Германия, Румыния и США должны были отправить по одной системе ПВО Patriot, также Италия должна была передать комплекс ПВО SAMP-T, пишет «Национальная служба новостей». Однако за это время у России появилось новое оружие — модернизированная модель FPV-дронов. Она была применена в Курской области при атаке на формирования ВСУ. Отмечается, что с этим оружием не могут справиться киевские системы РЭБ, передает 360.ru.