Политолог Серенко о причинах мятежа в ИК-19 в Волгограде

Политолог Серенко: к тюремному джамаату примыкают слабые и униженные
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Политолог Андрей Серенко рассказал, что радикалами в тюрьма становятся слабые и униженные заключенные
Политолог Андрей Серенко рассказал, что радикалами в тюрьма становятся слабые и униженные заключенные Фото:
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Заключенные захватили колонию №19 в Волгоградской области

К тюремному джамаату, внутри которого распространяется идеология запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, примыкают слабые, униженные люди, на которых оказывают давление в тюрьмах. В интервью URA.RU директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко рассказал о причинах мятежа в ИК-19 в Волгограде.

«ИГИЛ* традиционно ищет последователей среди заключенных — радикалы становятся примером для подражания. Если в тюрьме появляется кто-то из ИГИЛ, как правило, мусульмане быстро примыкают к нему, и тогда все разговоры про умеренный ислам сразу теряют смысл. Эта публика очень быстро радикализируется, приобщается к наиболее агрессивному, энергичному носителю игиловской идеологии. Часто это угнетаемые криминальные элементы, которые испытывают в тюрьме давление со стороны „традиционного“ криминала», — отметил Серенко.

По словам эксперта, защиту такие люди получают взамен на принятие ислама радикального толка. Серенко отмечает, что радикализация в тюрьмах идет очень быстро, поскольку люди оказываются вместе в замкнутом пространстве.

Попытка захватить ИК-19 в городе Суровикине Волгоградской области произошла 23 августа. После сообщения информации об этом президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза России. ЧП стало одной из центральных тем обсуждения.

*ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация

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К тюремному джамаату, внутри которого распространяется идеология запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, примыкают слабые, униженные люди, на которых оказывают давление в тюрьмах. В интервью URA.RU директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко рассказал о причинах мятежа в ИК-19 в Волгограде. «ИГИЛ* традиционно ищет последователей среди заключенных — радикалы становятся примером для подражания. Если в тюрьме появляется кто-то из ИГИЛ, как правило, мусульмане быстро примыкают к нему, и тогда все разговоры про умеренный ислам сразу теряют смысл. Эта публика очень быстро радикализируется, приобщается к наиболее агрессивному, энергичному носителю игиловской идеологии. Часто это угнетаемые криминальные элементы, которые испытывают в тюрьме давление со стороны „традиционного“ криминала», — отметил Серенко. По словам эксперта, защиту такие люди получают взамен на принятие ислама радикального толка. Серенко отмечает, что радикализация в тюрьмах идет очень быстро, поскольку люди оказываются вместе в замкнутом пространстве. Попытка захватить ИК-19 в городе Суровикине Волгоградской области произошла 23 августа. После сообщения информации об этом президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза России. ЧП стало одной из центральных тем обсуждения. *ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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