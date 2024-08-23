К тюремному джамаату, внутри которого распространяется идеология запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, примыкают слабые, униженные люди, на которых оказывают давление в тюрьмах. В интервью URA.RU директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко рассказал о причинах мятежа в ИК-19 в Волгограде.
«ИГИЛ* традиционно ищет последователей среди заключенных — радикалы становятся примером для подражания. Если в тюрьме появляется кто-то из ИГИЛ, как правило, мусульмане быстро примыкают к нему, и тогда все разговоры про умеренный ислам сразу теряют смысл. Эта публика очень быстро радикализируется, приобщается к наиболее агрессивному, энергичному носителю игиловской идеологии. Часто это угнетаемые криминальные элементы, которые испытывают в тюрьме давление со стороны „традиционного“ криминала», — отметил Серенко.
По словам эксперта, защиту такие люди получают взамен на принятие ислама радикального толка. Серенко отмечает, что радикализация в тюрьмах идет очень быстро, поскольку люди оказываются вместе в замкнутом пространстве.
Попытка захватить ИК-19 в городе Суровикине Волгоградской области произошла 23 августа. После сообщения информации об этом президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза России. ЧП стало одной из центральных тем обсуждения.
*ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация
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