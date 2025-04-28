Труп африканки с раной в сердце нашли у салона в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На месте происшествия работают сотрудники столичного СК
На месте происшествия работают сотрудники столичного СК Фото:

В Москве возле маникюрного салона обнаружили тело темнокожей девушки, погибшей от ножевого ранения в область сердца. Об этом сообщает ГСУ СК России по Москве. 

«Вблизи жилого дома, расположенного в Ясном проезде в городе Москве, обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области сердца», — подтвердил столичный СК в своем telegram-канале. По данным Life, девушка была темнокожей и ее тело нашли у маникюрного салона.

В связи с инцидентом Бабушкинский межрайонный следственный отдел СК инициировал проведение доследственной проверки. На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного управления, которые выясняют обстоятельства случившегося.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве возле маникюрного салона обнаружили тело темнокожей девушки, погибшей от ножевого ранения в область сердца. Об этом сообщает ГСУ СК России по Москве.  «Вблизи жилого дома, расположенного в Ясном проезде в городе Москве, обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области сердца», — подтвердил столичный СК в своем telegram-канале. По данным Life, девушка была темнокожей и ее тело нашли у маникюрного салона. В связи с инцидентом Бабушкинский межрайонный следственный отдел СК инициировал проведение доследственной проверки. На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного управления, которые выясняют обстоятельства случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...