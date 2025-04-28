Труп африканки с раной в сердце нашли у салона в Москве

В Москве возле маникюрного салона обнаружили тело темнокожей девушки, погибшей от ножевого ранения в область сердца. Об этом сообщает ГСУ СК России по Москве.
«Вблизи жилого дома, расположенного в Ясном проезде в городе Москве, обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области сердца», — подтвердил столичный СК в своем telegram-канале. По данным Life, девушка была темнокожей и ее тело нашли у маникюрного салона.
В связи с инцидентом Бабушкинский межрайонный следственный отдел СК инициировал проведение доследственной проверки. На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного управления, которые выясняют обстоятельства случившегося.
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