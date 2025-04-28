Глава пожарной безопасности Забайкалья уволился в самый разгар лесных пожаров

Возглавлявший департамент по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности Забайкальского края Ринат Хисматулин подал заявление об уходе по собственному желанию. Его решение совпало с периодом активных лесных пожаров, охвативших регион. Об этом сообщила пресс-служба департамента.
«Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал распоряжение об освобождении от занимаемой должности руководителя департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности с государственной службы по собственной инициативе Рината Хисматулина», — опубликовал департамент на своем сайте. В Забайкальском крае с 23 апреля введен федеральный режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами.
С 29 апреля временное исполнение обязанностей главы департамента возложено на Андрея Ковальчука, который занимает должность заместителя руководителя ведомства и руководит отделом по пожарной безопасности. Хисматулин покидаемый пост с 2022 года.
Ранее в МЧС России сообщили об увеличении численности пожарных подразделений в Забайкальском крае. Отмечается, что сотрудники обеспечены всем необходимым оснащением для проведения работ по тушению возгораний и контроля за ситуацией, передает RT.
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