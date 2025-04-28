Глава пожарной безопасности Забайкалья уволился в самый разгар лесных пожаров

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Хисматулин занимал должность главы пожарной безопасности Забайкалья с 2022 года
Хисматулин занимал должность главы пожарной безопасности Забайкалья с 2022 года Фото:

Возглавлявший департамент по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности Забайкальского края Ринат Хисматулин подал заявление об уходе по собственному желанию. Его решение совпало с периодом активных лесных пожаров, охвативших регион. Об этом сообщила пресс-служба департамента. 

«Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал распоряжение об освобождении от занимаемой должности руководителя департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности с государственной службы по собственной инициативе Рината Хисматулина», — опубликовал департамент на своем сайте. В Забайкальском крае с 23 апреля введен федеральный режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами.

С 29 апреля временное исполнение обязанностей главы департамента возложено на Андрея Ковальчука, который занимает должность заместителя руководителя ведомства и руководит отделом по пожарной безопасности. Хисматулин покидаемый пост с 2022 года.

Ранее в МЧС России сообщили об увеличении численности пожарных подразделений в Забайкальском крае. Отмечается, что сотрудники обеспечены всем необходимым оснащением для проведения работ по тушению возгораний и контроля за ситуацией, передает RT.

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Возглавлявший департамент по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности Забайкальского края Ринат Хисматулин подал заявление об уходе по собственному желанию. Его решение совпало с периодом активных лесных пожаров, охвативших регион. Об этом сообщила пресс-служба департамента.  «Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал распоряжение об освобождении от занимаемой должности руководителя департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности с государственной службы по собственной инициативе Рината Хисматулина», — опубликовал департамент на своем сайте. В Забайкальском крае с 23 апреля введен федеральный режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами. С 29 апреля временное исполнение обязанностей главы департамента возложено на Андрея Ковальчука, который занимает должность заместителя руководителя ведомства и руководит отделом по пожарной безопасности. Хисматулин покидаемый пост с 2022 года. Ранее в МЧС России сообщили об увеличении численности пожарных подразделений в Забайкальском крае. Отмечается, что сотрудники обеспечены всем необходимым оснащением для проведения работ по тушению возгораний и контроля за ситуацией, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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