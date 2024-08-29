Ирина Аллегрова заявила о завершении карьеры

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Аллегрова в ближайшее время завершит карьеру
Аллегрова в ближайшее время завершит карьеру Фото:

Известная российская певица Ирина Аллегрова приняла решение завершить свою карьеру. Об этом сообщает издание «СтарХит».

«Она призналась коллегам, что устала и в ближайшее время планирует окончательно уйти», — говорится в сообщении издания. По словам певицы, она больше не желает выступать на сцене.

Аллегрова приостановила свою деятельность во время пандемии, после которой так и не возобновила ее. Она заявила, что «перестала понимать современную музыку», но все равно согласилась выступить на концерте Игоря Крутого в ноябре 2024 года.

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Известная российская певица Ирина Аллегрова приняла решение завершить свою карьеру. Об этом сообщает издание «СтарХит». «Она призналась коллегам, что устала и в ближайшее время планирует окончательно уйти», — говорится в сообщении издания. По словам певицы, она больше не желает выступать на сцене. Аллегрова приостановила свою деятельность во время пандемии, после которой так и не возобновила ее. Она заявила, что «перестала понимать современную музыку», но все равно согласилась выступить на концерте Игоря Крутого в ноябре 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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