Ирина Аллегрова заявила о завершении карьеры

Аллегрова в ближайшее время завершит карьеру
Известная российская певица Ирина Аллегрова приняла решение завершить свою карьеру. Об этом сообщает издание «СтарХит».
«Она призналась коллегам, что устала и в ближайшее время планирует окончательно уйти», — говорится в сообщении издания. По словам певицы, она больше не желает выступать на сцене.
Аллегрова приостановила свою деятельность во время пандемии, после которой так и не возобновила ее. Она заявила, что «перестала понимать современную музыку», но все равно согласилась выступить на концерте Игоря Крутого в ноябре 2024 года.
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