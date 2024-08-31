Губернатор Камчатки рассказал о поисках пропавшего Ми-8 с туристами

Продолжается операция по поиску вертолета Ми-8, пропавшего на Камчатке с туристами на борту. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
«Спасательная операция продолжается, и будет проводиться и далее, несмотря на темное время суток и ухудшающиеся погодные условия», — сообщил Солодов в своем telegram-канале. Он добавил, что сразу после пропажи воздушного судна был проведен облет территории другим вертолетом, но безрезультатно.
Из-за низкой облачности в район направлены наземные группы спасателей из Вачкажца и Николаевки. Основное внимание уделено долине реки Быстрая. Губернатор пообещал держать в курсе всех новостей.
Вертолет Ми-8 компании «Витязь Аэро» пропал на Камчатке 31 августа через 10 минут после вылета в поселок Николаевка. На борту находились 22 человека, передает VSE42.Ru. На поиски вылетел другой вертолет Ми-8. Следственный комитет и МЧС проводят операции по спасению. Инцидент произошел в районе вулкана Вачкажец. Дополнительную информацию о компании-владельце воздушного судна и особенностях вертолета можно найти в материале URA.RU.
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