Губернатор Камчатки рассказал о поисках пропавшего Ми-8 с туристами

Губернатор Камчатки Солодов: операция по поиску Ми-8 продолжается
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Поиски Ми-8 продолжатся, несмотря на плохую погоду, заявил Солодов
Поиски Ми-8 продолжатся, несмотря на плохую погоду, заявил Солодов Фото:

Продолжается операция по поиску вертолета Ми-8, пропавшего на Камчатке с туристами на борту. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Спасательная операция продолжается, и будет проводиться и далее, несмотря на темное время суток и ухудшающиеся погодные условия», — сообщил Солодов в своем telegram-канале. Он добавил, что сразу после пропажи воздушного судна был проведен облет территории другим вертолетом, но безрезультатно.

Из-за низкой облачности в район направлены наземные группы спасателей из Вачкажца и Николаевки. Основное внимание уделено долине реки Быстрая. Губернатор пообещал держать в курсе всех новостей.

Вертолет Ми-8 компании «Витязь Аэро» пропал на Камчатке 31 августа через 10 минут после вылета в поселок Николаевка. На борту находились 22 человека, передает VSE42.Ru. На поиски вылетел другой вертолет Ми-8. Следственный комитет и МЧС проводят операции по спасению. Инцидент произошел в районе вулкана Вачкажец. Дополнительную информацию о компании-владельце воздушного судна и особенностях вертолета можно найти в материале URA.RU.

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Продолжается операция по поиску вертолета Ми-8, пропавшего на Камчатке с туристами на борту. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. «Спасательная операция продолжается, и будет проводиться и далее, несмотря на темное время суток и ухудшающиеся погодные условия», — сообщил Солодов в своем telegram-канале. Он добавил, что сразу после пропажи воздушного судна был проведен облет территории другим вертолетом, но безрезультатно. Из-за низкой облачности в район направлены наземные группы спасателей из Вачкажца и Николаевки. Основное внимание уделено долине реки Быстрая. Губернатор пообещал держать в курсе всех новостей. Вертолет Ми-8 компании «Витязь Аэро» пропал на Камчатке 31 августа через 10 минут после вылета в поселок Николаевка. На борту находились 22 человека, передает VSE42.Ru. На поиски вылетел другой вертолет Ми-8. Следственный комитет и МЧС проводят операции по спасению. Инцидент произошел в районе вулкана Вачкажец. Дополнительную информацию о компании-владельце воздушного судна и особенностях вертолета можно найти в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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