Первоклассники из Финляндии убежали в Россию

IltaSanomat: школьники незаконно пересекли границу с РФ во время экскурсии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины.stock, колючая проволока, граница, украина, столб, забор, всу, stock
В Финляндии дети незаконно пересекли границу с РФ Фото:

В Финляндии первоклассники во время школьной экскурсии, которая проходила у реки Коккола, протекающей рядом с Россией, решили самостоятельно пересечь границу. Об этом пишет газета IltaSanomat. По словам издания, из десяти школьников пятеро подозреваются в незаконном пересечении государственной границы.

«Пограничник Юго-Восточной части Финляндии сообщил, что патруль заметил людей в приграничной зоне. В ходе разговора с группой выяснилось, что десять учеников школьной группы без разрешения посетили приграничную зону. Пятеро из них подозреваются в незаконном пересечении государственной границы из Финляндии в Россию и обратно. <…> Прибыли пограничники и забрали первоклассников», — передают авторы материала.

При этом журналисты, ссылаясь на некоторые источники, пишут, что это были не первоклассники, а ученики девятого класса. В пограничной службе подчеркнули, что по уголовному делу за незаконное пресечение границы могут проходить только обвиняемые старше 15 лет. Погранслужба начала расследование.

Месяцем ранее сообщалось, что в финском городе Миккели, который находится недалеко от границы с Россией, будет создана бронетанковая бригада НАТО. Ее численность составит до пяти тысяч человек. В настоящий момент Финляндия выступает против РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Финляндии первоклассники во время школьной экскурсии, которая проходила у реки Коккола, протекающей рядом с Россией, решили самостоятельно пересечь границу. Об этом пишет газета IltaSanomat. По словам издания, из десяти школьников пятеро подозреваются в незаконном пересечении государственной границы. «Пограничник Юго-Восточной части Финляндии сообщил, что патруль заметил людей в приграничной зоне. В ходе разговора с группой выяснилось, что десять учеников школьной группы без разрешения посетили приграничную зону. Пятеро из них подозреваются в незаконном пересечении государственной границы из Финляндии в Россию и обратно. <…> Прибыли пограничники и забрали первоклассников», — передают авторы материала. При этом журналисты, ссылаясь на некоторые источники, пишут, что это были не первоклассники, а ученики девятого класса. В пограничной службе подчеркнули, что по уголовному делу за незаконное пресечение границы могут проходить только обвиняемые старше 15 лет. Погранслужба начала расследование. Месяцем ранее сообщалось, что в финском городе Миккели, который находится недалеко от границы с Россией, будет создана бронетанковая бригада НАТО. Ее численность составит до пяти тысяч человек. В настоящий момент Финляндия выступает против РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...