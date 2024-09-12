Первоклассники из Финляндии убежали в Россию

IltaSanomat: школьники незаконно пересекли границу с РФ во время экскурсии

12 сентября 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

В Финляндии дети незаконно пересекли границу с РФ Фото: Официальный сайт президента Украины В Финляндии первоклассники во время школьной экскурсии, которая проходила у реки Коккола, протекающей рядом с Россией, решили самостоятельно пересечь границу. Об этом пишет газета IltaSanomat. По словам издания, из десяти школьников пятеро подозреваются в незаконном пересечении государственной границы. «Пограничник Юго-Восточной части Финляндии сообщил, что патруль заметил людей в приграничной зоне. В ходе разговора с группой выяснилось, что десять учеников школьной группы без разрешения посетили приграничную зону. Пятеро из них подозреваются в незаконном пересечении государственной границы из Финляндии в Россию и обратно. <…> Прибыли пограничники и забрали первоклассников», — передают авторы материала. При этом журналисты, ссылаясь на некоторые источники, пишут, что это были не первоклассники, а ученики девятого класса. В пограничной службе подчеркнули, что по уголовному делу за незаконное пресечение границы могут проходить только обвиняемые старше 15 лет. Погранслужба начала расследование. Месяцем ранее сообщалось, что в финском городе Миккели, который находится недалеко от границы с Россией, будет создана бронетанковая бригада НАТО. Ее численность составит до пяти тысяч человек. В настоящий момент Финляндия выступает против РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Финляндии первоклассники во время школьной экскурсии, которая проходила у реки Коккола, протекающей рядом с Россией, решили самостоятельно пересечь границу. Об этом пишет газета IltaSanomat. По словам издания, из десяти школьников пятеро подозреваются в незаконном пересечении государственной границы. «Пограничник Юго-Восточной части Финляндии сообщил, что патруль заметил людей в приграничной зоне. В ходе разговора с группой выяснилось, что десять учеников школьной группы без разрешения посетили приграничную зону. Пятеро из них подозреваются в незаконном пересечении государственной границы из Финляндии в Россию и обратно. <…> Прибыли пограничники и забрали первоклассников», — передают авторы материала. При этом журналисты, ссылаясь на некоторые источники, пишут, что это были не первоклассники, а ученики девятого класса. В пограничной службе подчеркнули, что по уголовному делу за незаконное пресечение границы могут проходить только обвиняемые старше 15 лет. Погранслужба начала расследование. Месяцем ранее сообщалось, что в финском городе Миккели, который находится недалеко от границы с Россией, будет создана бронетанковая бригада НАТО. Ее численность составит до пяти тысяч человек. В настоящий момент Финляндия выступает против РФ.