Bloomberg: иностранцы вкладываются в российские банки в надежде на сверхприбыль

Иностранные инвесторы продолжают вкладывать средства в российские банки, надеясь на высокую прибыль после возможного снятия санкций против России. Об этом пишет агентство Bloomberg.
«Множество иностранных инвесторов продолжают вкладываться в российские акции в надежде получить сверхприбыль, когда санкции будут сняты», — говорится в материале. Там добавили, что чаще всего иностранцы приобретают депозитарные расписки, которые допускаются для торговли за границей и не противоречат западным санкциям. Например, Россия на 2023 год была шестым крупнейшим эмитентом таких расписок в мире.
Некоторые инвесторы уже стали миллионерами, хоть и «на бумаге». На данный момент есть определенные трудности с выводом средств. Инвесторы, чьи первоначальные портфели варьировались от 11 до 550 тысяч долларов сравнивают эти покупки с высокими доходами нефтетрейдеров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.