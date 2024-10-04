Bloomberg: иностранцы вкладываются в российские банки в надежде на сверхприбыль

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Иностранные инвесторы ожидают снятия санкций с России, пишет Bloomberg
Иностранные инвесторы ожидают снятия санкций с России, пишет Bloomberg Фото:

Иностранные инвесторы продолжают вкладывать средства в российские банки, надеясь на высокую прибыль после возможного снятия санкций против России. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Множество иностранных инвесторов продолжают вкладываться в российские акции в надежде получить сверхприбыль, когда санкции будут сняты», — говорится в материале. Там добавили, что чаще всего иностранцы приобретают депозитарные расписки, которые допускаются для торговли за границей и не противоречат западным санкциям. Например, Россия на 2023 год была шестым крупнейшим эмитентом таких расписок в мире.

Некоторые инвесторы уже стали миллионерами, хоть и «на бумаге». На данный момент есть определенные трудности с выводом средств. Инвесторы, чьи первоначальные портфели варьировались от 11 до 550 тысяч долларов сравнивают эти покупки с высокими доходами нефтетрейдеров.

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Иностранные инвесторы продолжают вкладывать средства в российские банки, надеясь на высокую прибыль после возможного снятия санкций против России. Об этом пишет агентство Bloomberg. «Множество иностранных инвесторов продолжают вкладываться в российские акции в надежде получить сверхприбыль, когда санкции будут сняты», — говорится в материале. Там добавили, что чаще всего иностранцы приобретают депозитарные расписки, которые допускаются для торговли за границей и не противоречат западным санкциям. Например, Россия на 2023 год была шестым крупнейшим эмитентом таких расписок в мире. Некоторые инвесторы уже стали миллионерами, хоть и «на бумаге». На данный момент есть определенные трудности с выводом средств. Инвесторы, чьи первоначальные портфели варьировались от 11 до 550 тысяч долларов сравнивают эти покупки с высокими доходами нефтетрейдеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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