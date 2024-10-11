RT: пулеметчик из Иркутска 13 часов удерживал позиции под Херсоном

Пулемётчик из Иркутска Алексей Димитриев удерживал позиции в Херсонской области более 13 часов. За это время его подразделение заняло пять опорников ВСУ. За мужество и отвагу, проявленные в бою, боец был награжден Орденом Мужества.
«Тот бой (длившийся более 12 часов — прим. URA.RU) был самым тяжёлым за всё время. Страх смешался со злостью, когда на моих глазах погиб командир, потом другие ребята. Мне пришлось взять командование на себя», — поделился подробностями Дмитриев в беседе с RT.
Следующий натиск произошел через три дня, когда Димитриев и его группа столкнулись с диверсионной группой ВСУ во время доставки медикаментов. Нападение произошло, несмотря на то, что они передвигались на медицинском транспорте: «У ВСУ нет никаких принципов. Они обстреляли наш медицинский УАЗ», — подчеркнул Димитриев.
В ходе этого боя боец был дважды ранен в ногу, но врачам удалось сохранить его конечность. Теперь, получив инвалидность, он планирует вернуться на линию фронта как инструктор по подготовке пулемётчиков и операторов БПЛА, чтобы продолжить помогать в подготовке солдат для защиты своей страны.
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