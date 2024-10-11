11 октября 2024

RT: пулеметчик из Иркутска 13 часов удерживал позиции под Херсоном

© Служба новостей «URA.RU»
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Пулеметчик рассказал об одном из самых сложных боев за свою службу
Пулеметчик рассказал об одном из самых сложных боев за свою службу Фото:

Пулемётчик из Иркутска Алексей Димитриев удерживал позиции в Херсонской области более 13 часов. За это время его подразделение заняло пять опорников ВСУ. За мужество и отвагу, проявленные в бою, боец был награжден Орденом Мужества.

«Тот бой (длившийся более 12 часов — прим. URA.RU) был самым тяжёлым за всё время. Страх смешался со злостью, когда на моих глазах погиб командир, потом другие ребята. Мне пришлось взять командование на себя», — поделился подробностями Дмитриев в беседе с RT.

Следующий натиск произошел через три дня, когда Димитриев и его группа столкнулись с диверсионной группой ВСУ во время доставки медикаментов. Нападение произошло, несмотря на то, что они передвигались на медицинском транспорте: «У ВСУ нет никаких принципов. Они обстреляли наш медицинский УАЗ», — подчеркнул Димитриев.

В ходе этого боя боец был дважды ранен в ногу, но врачам удалось сохранить его конечность. Теперь, получив инвалидность, он планирует вернуться на линию фронта как инструктор по подготовке пулемётчиков и операторов БПЛА, чтобы продолжить помогать в подготовке солдат для защиты своей страны.

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Пулемётчик из Иркутска Алексей Димитриев удерживал позиции в Херсонской области более 13 часов. За это время его подразделение заняло пять опорников ВСУ. За мужество и отвагу, проявленные в бою, боец был награжден Орденом Мужества. «Тот бой (длившийся более 12 часов — прим. URA.RU) был самым тяжёлым за всё время. Страх смешался со злостью, когда на моих глазах погиб командир, потом другие ребята. Мне пришлось взять командование на себя», — поделился подробностями Дмитриев в беседе с RT. Следующий натиск произошел через три дня, когда Димитриев и его группа столкнулись с диверсионной группой ВСУ во время доставки медикаментов. Нападение произошло, несмотря на то, что они передвигались на медицинском транспорте: «У ВСУ нет никаких принципов. Они обстреляли наш медицинский УАЗ», — подчеркнул Димитриев. В ходе этого боя боец был дважды ранен в ногу, но врачам удалось сохранить его конечность. Теперь, получив инвалидность, он планирует вернуться на линию фронта как инструктор по подготовке пулемётчиков и операторов БПЛА, чтобы продолжить помогать в подготовке солдат для защиты своей страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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