Европу ждет новая волна украинских беженцев из-за решения украинского лидера Владимира Зеленского вдвое увеличить налоговую нагрузку в стране. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.
«Налоги в некоторых случаях вырастут более чем вдвое. Берегись, ЕС, вот идет очередная волна украинцев», — заявил Боуз в соцсети X. Журналист также призвал Евросоюз проявить осторожность в связи с этой угрозой.
Ситуация с налогами на Украине может привести к социальному недовольству и усилению миграционного давления на Европу. Ранее газета The New York Times писала, что принятый закон увеличит военный сбор с доходов физических лиц до 5% вместо 1,5%. Кроме того, документ задним числом удвоил налоги на прибыль банков до 50% в текущем году, передает RT. Это, в свою очередь, может привести к росту недовольства среди украинского народа.
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