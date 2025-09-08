Число погибших в теракте в Израиле резко выросло

В результате теракта в Иерусалиме погибли шесть человек
Четыре человека погибли на месте, еще двое человек скончались в больнице
Четыре человека погибли на месте, еще двое человек скончались в больнице Фото:

Число погибших в результате теракта в пассажирском автобусе в Иерусалиме увеличилось до шести человек. Об этом сообщили израильские медики. Количество пострадавших достигло 21 человека.

«В результате теракта в Иерусалиме погибло по меньшей мере шесть человек, 21 получил ранения», — пишет The Jerusalem Post со ссылкой на врачей. По последней информации, четверо людей скончались на месте происшествия, еще двое умерли от полученных ранений в больницах города.

Два вооруженных нападавших проникли в автобус на остановке Рамот и открыли огонь по пассажирам. На выстрелы оперативно отреагировали несколько находившихся на остановке граждан, которые также применили оружие. В результате оба нападавших были ликвидированы на месте происшествия.

По информации The Jerusalem Post, нападавшими оказались молодые мужчины, прибывшие с Западного берега реки Иордан. Палестинские организации «Исламский джихад» и ХАМАС выразили поддержку нападению на пассажиров. После случившегося сотрудники израильских силовых структур при содействии военных окружили ряд населенных пунктов вблизи Рамаллы, где сейчас ведутся обыски и проводятся допросы.

В посольстве России в Израиле сообщили URA.RU, что граждане РФ не пострадали в результате террористического акта, который произошел в пассажирском автобусе в Иерусалиме. В дипломатическом представительстве отметили, что продолжают внимательно следить за развитием ситуации и поддерживают регулярную связь с израильскими властями.

