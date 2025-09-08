Украинки массово пытаются связаться с Кадыровым

Украинки массово обращаются к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь в поиске своих детей. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев.
«Много обращений в адрес главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова приходят и с Украины. Это пишут матери военнослужащих с просьбами найти их детей», — пишет telegram-канал «ЧГТРК „Грозный“» со ссылкой на слова Солтаева.
По данным чеченского омбудсмена, гражданки Украины обращаются к Кадырову с просьбой оказать содействие в поиске своих детей. При этом Солтаев не уточнил, идет ли речь о совершеннолетних военнослужащих ВСУ или о несовершеннолетних, которые находятся на территории России.
Кроме того, по словам Солтаева, обратившиеся украинские женщины, а также другие заявители, выражают уважение и доверие к Кадырову, отмечая его авторитет. Всем, кто пытается выйти на связь с главой Чечни, пообещали рассмотреть их обращения и предоставить ответ.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал сатирическое стихотворение, в котором иронично ответил на выдвинутые против него обвинения со стороны Службы безопасности Украины (СБУ). Кадыров категорически отверг утверждения о том, что российские военнослужащие якобы использовали пленных бойцов ВСУ в качестве укрытия от беспилотников, передает RT. Политик также с иронией высказался о возможной поездке в Киев с извинениями, чтобы успокоить возникший резонанс.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.