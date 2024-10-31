Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил западные страны в игнорировании нарушений, которые, по его мнению, допускает Украина. По словам Лаврова, Запад продолжает поддерживать предложенную украинским лидером Владимиром Зеленским формулу мира, несмотря на ее абсурдность и неэффективность в контексте достижения стабильности в Европе.
«Но на это грубейшее нарушение устава русофобским, расистским режимом в Киеве Запад закрывает глаза, продолжая продвигать тупиковую, я бы даже сказал тупую, формулу мира Зеленского, которой взывают к капитуляции России. А пару недель назад этот гражданин обнародовал не менее шизофренический план победы», — заявил Лавров во время выступления на Минской международной конференции по вопросам евразийской безопасности. Его слова передает РИА Новости.
Дополнительно Лавров критиковал последние инициативы Украины, такие как планы по вступлению в НАТО и Евросоюз, которые, по его словам, не способствуют укреплению мира и стабильности в регионе. Он подчеркнул, что настоящая стабильность в Евразийском континенте возможна только при условии создания долгосрочных и надежных гарантий в сфере безопасности.
Ранее в ходе интервью с представителями ведущих СМИ стран Северной Европы украинский лидер Владимир Зеленский уклонился от ответа на вопрос о возможности проведения мирных переговоров между Киевом и Москвой. Он акцентировал внимание на необходимости продолжения поддержки Украины со стороны Запада и выразил мнение о том, что Украина должна стать членом НАТО для решения конфликта.
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