В подполье рассказали, о каких потерях в Харькове промолчала Украина

Военная база батальона «Кракен» (признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории РФ) и штаб военкомата были поражены ударом по управлению полиции в Харькове. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Под ракетный удар в Харькове попало главное управление полиции... Управление использовалось „Кракеном“ как база передислокации, там же находился штаб [военкомата]», — рассказал Лебедев РИА Новости.
Ранее нацполиция Украины признала потери из-за удара по месту дислокации полиции. В результате попадания погиб один полковник, а также 26 полицейских получили ранения.
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