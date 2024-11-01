01 ноября 2024

В подполье рассказали, о каких потерях в Харькове промолчала Украина

Лебедев: в Харькове после удара уничтожена база неонацистского формирования ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте дислокации полиции находилась военная база нацистского батальона, отметил Лебедев
На месте дислокации полиции находилась военная база нацистского батальона, отметил Лебедев Фото:

Военная база батальона «Кракен» (признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории РФ) и штаб военкомата были поражены ударом по управлению полиции в Харькове. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Под ракетный удар в Харькове попало главное управление полиции... Управление использовалось „Кракеном“ как база передислокации, там же находился штаб [военкомата]», — рассказал Лебедев РИА Новости.

Ранее нацполиция Украины признала потери из-за удара по месту дислокации полиции. В результате попадания погиб один полковник, а также 26 полицейских получили ранения.

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Военная база батальона «Кракен» (признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории РФ) и штаб военкомата были поражены ударом по управлению полиции в Харькове. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Под ракетный удар в Харькове попало главное управление полиции... Управление использовалось „Кракеном“ как база передислокации, там же находился штаб [военкомата]», — рассказал Лебедев РИА Новости. Ранее нацполиция Украины признала потери из-за удара по месту дислокации полиции. В результате попадания погиб один полковник, а также 26 полицейских получили ранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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