Сырский сообщил Зеленскому тревожные новости для ВСУ на двух направлениях

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского информацию о тяжелом положении украинских войск на Кураховском и Покровском направлениях в Донецкой Народной Республике. В связи с этим было принято решение об укреплении данных участков фронта.
«Заслушал большой подробный доклад Александра Сырского. Есть решение Главкома о существенном усилении самых сложных направлений — Кураховского и Покровского», — написал Зеленский в своем telegram-канале.
Курахово — город в западной части ДНР, неподалеку от Донецка. Крупнейший населенный пункт в юго-западной части Донбасса, который остался под контролем Киева после освобождения Угледара. 11 ноября появилась информация о взрыве дамбы Кураховского водохранилища. По версии военкоров, ВСУ сделали это, чтобы сдержать наступления российских войск. Официально информация о подрыве дамбы не подтверждена.
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