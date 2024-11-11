Сырский сообщил Зеленскому тревожные новости для ВСУ на двух направлениях

Сырский доложил о сложной ситуации на Кураховском и Покровском направлениях
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Владимир Зеленский признал сложную ситуацию для ВСУ
Владимир Зеленский признал сложную ситуацию для ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского информацию о тяжелом положении украинских войск на Кураховском и Покровском направлениях в Донецкой Народной Республике. В связи с этим было принято решение об укреплении данных участков фронта.

«Заслушал большой подробный доклад Александра Сырского. Есть решение Главкома о существенном усилении самых сложных направлений — Кураховского и Покровского», — написал Зеленский в своем telegram-канале. 

Курахово — город в западной части ДНР, неподалеку от Донецка. Крупнейший населенный пункт в юго-западной части Донбасса, который остался под контролем Киева после освобождения Угледара. 11 ноября появилась информация о  взрыве дамбы Кураховского водохранилища. По версии военкоров, ВСУ сделали это, чтобы сдержать наступления российских войск. Официально информация о подрыве дамбы не подтверждена. 

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского информацию о тяжелом положении украинских войск на Кураховском и Покровском направлениях в Донецкой Народной Республике. В связи с этим было принято решение об укреплении данных участков фронта. «Заслушал большой подробный доклад Александра Сырского. Есть решение Главкома о существенном усилении самых сложных направлений — Кураховского и Покровского», — написал Зеленский в своем telegram-канале.  Курахово — город в западной части ДНР, неподалеку от Донецка. Крупнейший населенный пункт в юго-западной части Донбасса, который остался под контролем Киева после освобождения Угледара. 11 ноября появилась информация о  взрыве дамбы Кураховского водохранилища. По версии военкоров, ВСУ сделали это, чтобы сдержать наступления российских войск. Официально информация о подрыве дамбы не подтверждена. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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