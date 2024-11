Чем запомнился скончавшийся Алексей Зимин: критика СВО и помощь Украине, «Афиша-еда», GQ

Скончался журналист и телеведущий Алексей Зимин

13 ноября 2024

Скончался Алексей Зимин Фото: Вадим Тараканов/ТАСС Скончался российский журналист, телеведущий, шеф-повар Алексей Зимин. Мужчины не стало на 53 году жизни. Он занимался кулинарной журналистикой с 1996 года. В последнее время Зимин проживал в Лондоне. Чем запомнился шеф-повар и телеведущий — в материале URA.RU. Биография Алексей Зимин начал готовить с раннего возраста, если быть точными с пяти лет. С 1991 по 1996 год он учился на филологическом факультете Московского государственного университета имени М. В . Ломоносова. Там он написал работу о метафизике хлеба и обрядовой еде. С 1996 года по 2008 год работал главным редактором журналов «Ресторанные ведомости», «Афиша-Мир», GQ, литературным редактором и заместителем главного редактора журнала «Афиша», гастрономическим колумнистом и ресторанным критиком газеты «Ведомости». В 2008 году Зимин закончил лондонскую школу поваров Le Cordon Bleu Фото: ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян В 2008 году окончил лондонскую школу поваров Le Cordon Bleu и стал главным редактором журнала «Афиша-Еда» и портала eda.ru. После он пробовал себя в роли гастрономического колумниста газеты «Коммерсантъ», был автором и ведущим кулинарной передачи «Еда с Алексеем Зиминым» на телеканале «Домашний», бренд-шефом кафе Ragou и автором и ведущим передачи, выходившей на телеканале СТС, «Едем и едим». Им были открыты: сеть гастрономического фастфуда Park-Express, кафе «Дом 12», пензенский бар «Craft», кафе в московском театре «Гоголь-центр». Также Зимин перезапустил ресторан «Центральный дом литераторов» (ЦДЛ) в Москве. Личная жизнь На момент смерти журналисту было 52 года Фото: Вадим Тараканов/ТАСС Крепкую и счастливую семью Алексей Зимин создал со своей супругой Татьяной Долматовской. Она, как и ее муж, не сразу определилась со своей профессией. Долматовская работала в редакции российского Vogue, а после стала костюмером. Ее основными страстями стали кулинария и создание костюмов. У Алексея и Татьяны родились трое детей: дочь Варя, а еще сыновья Павел и Никола. В период открытия ресторана Зимина в Лондоне, дети успели выучить английский язык. Семейные фотографии часто публиковались в их личном блоге, где помимо бытовых моментов можно было увидеть снимки из профессиональной жизни Зимина. Дочь Зимина является ученицей King Solomon Academy, престижного учебного заведения, расположенного в центре Лондона между Челси и Гайд-парком. Кроме того, у него есть апартаменты на улице Abbey Road, которая получила всемирную известность благодаря группе The Beatles. Лондон и дружба с нацистом Бар Zima Журналист в последнее время проживал в Лондоне, где управлял баром Zima Фото: Сергей Ермохин/ТАСС В конце февраля 2022 года шоу, выходившее на телеканале НТВ, «Готовим с Алексеем Зиминым» закрылось после 11 лет работы. Журналист перебрался в Лондон. Там он работал в баре Zima в районе Сохо, который открыл в марте 2016 года. Владел он им не в одиночку, а совместно с 40-летним выходцем из Украины Артемом Кравченко, сыном замглавы Европейского банка реконструкции и развития Ирины Кравченко. Десять процентов от каждой суммы, вырученной от заказов, заведение направляет в Британский Красный Крест для помощи украинцам. Это примерно 500 фунтов стерлингов ежедневно. Кроме того, периодически проводятся благотворительные мероприятия под названием Cook for Ukraine. В рамках этих событий гостям предлагается насладиться гастрономическим ужином при свечах, который посвящен украинской кухне. На минус первом этаже бара есть клуб и караоке, на первом — основной зал, на втором проводятся банкеты, на третьем — апартаменты, где иногда ночевал сам повар. Также помимо бара есть еще интеллектуальный Zima Club. В его состав входят писатель Борис Акунин, финансист Андрей Мовчан и Оуэн Мэтьюз — британский историк, написавший книгу «Дети Сталина». Отношение к СВО на Украине В день начала СВО Зимин уже не проживал в России, а находился на территории Лондона. Он не поддержал проведение специальной военной операции на Украине Фото: ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов В день начала специальной военной операции Зимин уже находился в Лондоне. С момента, как журналист покинул Россию, в своих соцсетях он выкладывал видео, в которых просил вернуть российских солдат домой. Он пришел на акцию протеста у Посольства России, держа в руках флаг Украины, о чем сообщил лично в своих социальных сетях. Позже Зимин организовал собственную демонстрацию перед российским дипломатическим представительством. Для его выступления была сооружена специальная сцена. Друг нацист Зимин и Кравченко были не только партнерами по бизнесу, но и поддерживали дружеские отношения. Кравченко переехал в Лондон в детстве. Он получил образование в частной британской школе и занял должность управляющего в пабе The Warwick, расположенном в Вестминстере. Согласно данным из английского реестра юридических лиц, финансирование этого предприятия осуществляли его мать и ее бизнес-партнеры. Паб является центром деятельности британско-украинской организации Supporters UA, которая через волонтеров собирает средства на медицинские аптечки для ВСУ. В социальных сетях опубликованы фотографии из The Warwick, на которых Кравченко и его гости изображены с нацистским приветствием. Несколько лет назад в журнале «Зима», принадлежавшем Зимину, было опубликовано интервью с Кравченко, в котором он выразил свою привязанность к русской общине Лондона. Однако в настоящее время Кравченко выступает с призывами к насилию против русских. Смерть Скончался известный журналист и телеведущий на 53-м году жизни. Подтвердил эту информацию его коллега, журналист Роман Лошманов. Причина смерти не уточняется. 