Скончался телеведущий Алексей Зимин

Ушел из жизни журналист и телеведущий Алексей Зимин. На момент смерти мужчине было 52 года.
«Умер журналист и телеведущий Алексей Зимин», — сообщил telegram-канал Baza. Он скончался на 53 году жизни. Его смерть
Зимин являлся автором и ведущим передачи «Готовим с Алексеем Зиминым». Также он успел попробовать себя в роли главреда «Афиша-еда» и журнала GQ, а также гастрономическим колумнистом «Коммерсанта». Зимин успел стать автором книг «Единицы условности», «Кухня супермаркета», «Кухня рынка» и «Кухня навсегда». Последние годы мужчина проживал в Лондоне.
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