Скончался телеведущий Алексей Зимин

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Пресс-конференция URAL FOOD FEST по импортозамещению в ресторанном бизнесе. Екатеринбург, зимин алексей
Алексею Зимину было 52 года Фото:

Ушел из жизни журналист и телеведущий Алексей Зимин. На момент смерти мужчине было 52 года.

«Умер журналист и телеведущий Алексей Зимин», — сообщил telegram-канал Baza. Он скончался на 53 году жизни. Его смерть подтвердил журналист Роман Лошманов.

Зимин являлся автором и ведущим передачи «Готовим с Алексеем Зиминым». Также он успел попробовать себя в роли главреда «Афиша-еда» и журнала GQ, а также гастрономическим колумнистом «Коммерсанта». Зимин успел стать автором книг «Единицы условности», «Кухня супермаркета», «Кухня рынка» и «Кухня навсегда». Последние годы мужчина проживал в Лондоне.

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Ушел из жизни журналист и телеведущий Алексей Зимин. На момент смерти мужчине было 52 года. «Умер журналист и телеведущий Алексей Зимин», — сообщил telegram-канал Baza. Он скончался на 53 году жизни. Его смерть подтвердил журналист Роман Лошманов. Зимин являлся автором и ведущим передачи «Готовим с Алексеем Зиминым». Также он успел попробовать себя в роли главреда «Афиша-еда» и журнала GQ, а также гастрономическим колумнистом «Коммерсанта». Зимин успел стать автором книг «Единицы условности», «Кухня супермаркета», «Кухня рынка» и «Кухня навсегда». Последние годы мужчина проживал в Лондоне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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