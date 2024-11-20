В Красноярском крае произошло второе массовое отравление школьников за день

В Красноярском крае зафиксированы два случая массового отравления школьников за день. В первом случае, предварительно, 23 ученикам школы №76 Красноярска диагностирована кишечная инфекция. Во втором 21 человека госпитализировали с признаками острой кишечной инфекции из одной из школ Канска. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
«По предварительным данным следствия, 20 ноября в Канскую межрайонную больницу с признаками кишечной инфекции обратились ученики одной из школ города, большая часть из них госпитализирована в инфекционное отделение», — говорится в сообщении. Остальные заболевшие школьники проходят амбулаторное лечение.
На данный момент госпитализирован 21 человек. Также известно о 25 заболевших. Предварительно, школьникам, которые накануне ели в столовой учебного заведения, диагностировали острую кишечную инфекцию неясной этиологии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.
Ранее в школе №76 Красноярска заболели кишечной инфекцией 23 ученика, они обратились в больницы с соответствующими симптомами. Двое детей были госпитализированы, остальные проходят лечение дома. По факту этой ситуации также возбуждено уголовное дело по аналогичной статье.
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