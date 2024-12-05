Россияне лишились возможности брони отелей в Турции из-за санкций

Раннее бронирование российскими туристами курортных отелей в Турции было приостановлено из-за санкций США, введенных против Газпромбанка. Об этом сообщает издание Ekonomim со ссылкой на представителей индустрии.
«Санкции США против Газпромбанка, введенные в отношении [банковской] карты Union Pay, заставили российских туристов, приезжающих в Турцию, приостановить раннее бронирование», — сообщили источники. Информацию приводит РИА Новости.
Использование карт стало невозможным на всей территории Турции. Генеральный директор группы компаний Intourist Исмаил Белюкбаши также заявил, что в начале ноября спрос на бронь отелей был очень хорошим, однако спустя две недели упал.
Помимо этого, одна из популярных услуг у русских туристов «все включено» вскоре может пропасть, передает «Царьград». Экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин предполагает, что концепция all inclusive больше не будет популярна в новых отелях.
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