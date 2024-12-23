Теплоход с углем сел на мель на реке Дон около города Азов в Ростовской области. Об этом сообщает РБК.
«Поступило сообщение о посадке на мель теплохода, следовавшего из Ростова-на-Дону в порт Молдовы», — цитирует РБК ГУ МЧС. По данным ведомства, пострадавших нет, судовой ход не перекрыт.
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