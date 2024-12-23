РБК: Груженый углем теплоход сел на мель в Ростовской области

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По данным МЧС, пострадавших нет
По данным МЧС, пострадавших нет Фото:

Теплоход с углем сел на мель на реке Дон около города Азов в Ростовской области. Об этом сообщает РБК.

«Поступило сообщение о посадке на мель теплохода, следовавшего из Ростова-на-Дону в порт Молдовы», — цитирует РБК ГУ МЧС. По данным ведомства, пострадавших нет, судовой ход не перекрыт.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Керченском проливе произошло крушение двух танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» из-за шторма. Один человек погиб. О степени загрязнений и последствиях для отдыхающих и природы читайте в материале URA.RU.

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Теплоход с углем сел на мель на реке Дон около города Азов в Ростовской области. Об этом сообщает РБК. «Поступило сообщение о посадке на мель теплохода, следовавшего из Ростова-на-Дону в порт Молдовы», — цитирует РБК ГУ МЧС. По данным ведомства, пострадавших нет, судовой ход не перекрыт. Ранее URA.RU рассказывало, что в Керченском проливе произошло крушение двух танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» из-за шторма. Один человек погиб. О степени загрязнений и последствиях для отдыхающих и природы читайте в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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