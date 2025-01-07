07 января 2025

The Atlantic: Путин обеспечил России благоприятные условия на мировой арене

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин укрепил положение страны в мире
Путин укрепил положение страны в мире Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В год начала спецоперации на Украине США и их союзники объединились в противостоянии России и ее лидеру Владимиру Путину. Это было время, когда Западу казалось, что РФ обречена на поражение. Однако российский лидер сумел обеспечить стране благоприятные условия для развития, позволяющие успешно преодолевать санкции и добиваться побед на фронте. Об этом написал один из старейших журналов в США The Atlantic.

«В течение многих месяцев Путин эффективно боролся с Западом без какой-либо помощи со стороны. Он проложил себе путь и сегодня обстоятельства гораздо более благоприятны для России, как на Украине, так и на международной арене», — пишет издание The Atlantic.

Уточняется, что российская армия продолжает успешное наступление в зоне спецоперации, хотя и несет потери. При этом президент России уверенно управляет страной, опираясь на поддержку народа и он верит в победу, отмечает издание.

Ранее Путин заявил, что если любая страна не будет отстаивать свой суверенитет, то превратится в колонию. Он добавил, что колонии в современном мире не имеют перспектив на выживание, передает «Национальная служба новостей».

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В год начала спецоперации на Украине США и их союзники объединились в противостоянии России и ее лидеру Владимиру Путину. Это было время, когда Западу казалось, что РФ обречена на поражение. Однако российский лидер сумел обеспечить стране благоприятные условия для развития, позволяющие успешно преодолевать санкции и добиваться побед на фронте. Об этом написал один из старейших журналов в США The Atlantic. «В течение многих месяцев Путин эффективно боролся с Западом без какой-либо помощи со стороны. Он проложил себе путь и сегодня обстоятельства гораздо более благоприятны для России, как на Украине, так и на международной арене», — пишет издание The Atlantic. Уточняется, что российская армия продолжает успешное наступление в зоне спецоперации, хотя и несет потери. При этом президент России уверенно управляет страной, опираясь на поддержку народа и он верит в победу, отмечает издание. Ранее Путин заявил, что если любая страна не будет отстаивать свой суверенитет, то превратится в колонию. Он добавил, что колонии в современном мире не имеют перспектив на выживание, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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