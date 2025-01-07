В год начала спецоперации на Украине США и их союзники объединились в противостоянии России и ее лидеру Владимиру Путину. Это было время, когда Западу казалось, что РФ обречена на поражение. Однако российский лидер сумел обеспечить стране благоприятные условия для развития, позволяющие успешно преодолевать санкции и добиваться побед на фронте. Об этом написал один из старейших журналов в США The Atlantic.
«В течение многих месяцев Путин эффективно боролся с Западом без какой-либо помощи со стороны. Он проложил себе путь и сегодня обстоятельства гораздо более благоприятны для России, как на Украине, так и на международной арене», — пишет издание The Atlantic.
Уточняется, что российская армия продолжает успешное наступление в зоне спецоперации, хотя и несет потери. При этом президент России уверенно управляет страной, опираясь на поддержку народа и он верит в победу, отмечает издание.
Ранее Путин заявил, что если любая страна не будет отстаивать свой суверенитет, то превратится в колонию. Он добавил, что колонии в современном мире не имеют перспектив на выживание, передает «Национальная служба новостей».
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