Названы три главных претендента на пост президента Украины вместо Зеленского

Пост президента Украины могут занять экс-главком ВСУ Валерий Залужный, Виктор Друзенко (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) или Юрий Бойко. Так считает политолог Лариса Шеслер.
«США или ЕС могут вытащить из запасной колоды карт какого-то нового, безымянного персонажа, раскрутить его за пару недель и сделать президентом Украины. Например, есть такой деятель, как Виктор Друзенко*. Определенную активность проявляет депутат Юрий Бойко, у которого, впрочем, нет шансов на победу», — сказала Шеслер. Ее заявление передает деловое издание «Взгляд».
По ее словам, помимо вышеперечисленных претендентов наибольшими шансами обладает Залужный. Она также подчеркнула, что США и Европа будут крайне заинтересованы в предстоящих выборах, поскольку они позволят поставить Зеленского в неудобное положение и манипулировать им, а также сместить всю ответственность за просчеты Запада на него.
Ранее стало известно, что действующий президент Украины Владимир Зеленский намерен баллотироваться на новый срок. При этом его главным условием станет отказ Залужного участвовать в выборах. Зеленский пригрозил, что последний может столкнуться с уголовными делами, в том числе с расследованием сдачи Херсона в 2022 году.
*Виктор Друзенко включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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