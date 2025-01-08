Украина может оказаться на грани военного поражения, если власти не примут решение о мобилизации и продолжат ждать западного вооружения до последнего момента. Такое мнение высказал анонимный украинский офицер, который является основателем исследовательской группы «Frontelligence Insight» и известен своими публикациями в соцсети X под ником Tatrigami.
«Если Украина затянет с мобилизацией и будет ждать западного вооружения, которое, возможно, никогда не поступит, она рискует потерпеть полное поражение», — написал Tatrigami в свое статье для украинского издания Euromaidan Press. Он также критикует неясную позицию Запада, вызывающую «ощущение предательства» среди украинцев.
Офицер указывает на ошибки украинского правительства, подчеркивающего значимость иностранной помощи, при этом игнорируя внутренние проблемы. Он считает, что для изменения ситуации необходимы радикальные реформы.
Украина может проиграть конфликт, если союзники не окажут срочную военную помощь. Об этом заявил австралийский наемник ВСУ, прошедший лечение после подрыва на мине. Он отметил ухудшение ситуации на фронте и призвал союзников отправить больше артиллерии. Американский политолог Роберт Каган также высказал мнение, что без дополнительной поддержки США в ближайшие 12-18 месяцев Украина может столкнуться с поражением, передает «Ридус».
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