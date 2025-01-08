Чемпионку Елену Исинбаеву похвалили за возвращение в Россию

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева приняла мудрое решение вернуться в Россию, чтобы проститься со своим тренером Евгением Трофимовым, который ранее ушел из жизни. Такую точку зрения выразил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
«Она поступила правильно, что приехала почтить память своего тренера», — передает слова Свищева издание «ВсеПроСпорт». Он добавил, что Трофимов сыграл ключевую роль в карьере бывшей спортсменки.
Исинбаева посетила похороны Евгения Трофимова в Волгограде с букетом белых роз. Тренер скончался 3 января в возрасте 80 лет.
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