The Times: команда Трампа угрожала сотрудникам Пентагона

Команда избранного президента США Дональда Трампа звонили сотрудникам Пентагона с угрозами. Об этом сообщают источники.
«Переходная команда избранного американского президента делала угрожающие звонки сотрудникам Пентагона», — передает The Times, ссылаясь на свои источники. Уточняется, что один из высокопоставленных чиновников военного ведомства уже подал в отставку. Это стало сигналом для остальных.
Ранее в окружении Трампа вынашивались планы немедленного отстранения от дел руководства Объединенного комитета начальников штабов, а также их заместителей. Увольнение могло грозить всем, кто связан с генералом армии Марком Милли, передает RT.
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