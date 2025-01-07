07 января 2025

The Times: команда Трампа угрожала сотрудникам Пентагона

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Сотрудники Пентагона задумываются о своем будущем при новом президенте
Сотрудники Пентагона задумываются о своем будущем при новом президенте Фото:

Команда избранного президента США Дональда Трампа звонили сотрудникам Пентагона с угрозами. Об этом сообщают источники.

«Переходная команда избранного американского президента делала угрожающие звонки сотрудникам Пентагона», — передает The Times, ссылаясь на свои источники. Уточняется, что один из высокопоставленных чиновников военного ведомства уже подал в отставку. Это стало сигналом для остальных.

Ранее в окружении Трампа вынашивались планы немедленного отстранения от дел руководства Объединенного комитета начальников штабов, а также их заместителей. Увольнение могло грозить всем, кто связан с генералом армии Марком Милли, передает RT.

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Команда избранного президента США Дональда Трампа звонили сотрудникам Пентагона с угрозами. Об этом сообщают источники. «Переходная команда избранного американского президента делала угрожающие звонки сотрудникам Пентагона», — передает The Times, ссылаясь на свои источники. Уточняется, что один из высокопоставленных чиновников военного ведомства уже подал в отставку. Это стало сигналом для остальных. Ранее в окружении Трампа вынашивались планы немедленного отстранения от дел руководства Объединенного комитета начальников штабов, а также их заместителей. Увольнение могло грозить всем, кто связан с генералом армии Марком Милли, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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