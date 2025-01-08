Дело о нападении на «королей Черкизона» близится к развязке

В Москве будут судить нападавшего на «королей Черкизона»
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Следствие также обвиняет Эльдукаева в планировании убийства Руссо
Следствие также обвиняет Эльдукаева в планировании убийства Руссо Фото:

Тархану Эльдукаеву предъявили обвинение в организации покушений на лидеров горских евреев Москвы Таира и Тельмана Гуршумовых в 1996 году. Предприниматели владели частью площадей Черкизовского рынка в Москве. Кроме того, он также обвиняется в нападении на певца Авраама Руссо в 2004 году.

«Тархану Эльдукаеву предъявлено обвинение по нескольким пунктам ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное группой лиц по найму) УК, а также в покушении на аналогичное преступление», — сообщает «Коммерсант». Следствие утверждает, что он действовал по поручению владельца земельных участков на территории Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова, объявленного в международный розыск. Эльдукаев отрицает свою вину и просит отправить его на СВО, однако остается под стражей.

Конфликт между Гуршумовыми и Исмаиловым возник из-за финансовых разногласий по аренде площадей на Черкизовском рынке, после чего Исмаилов решил ликвидировать конкурента, выделив 500 тысяч долларов на выполнение заказа. Определенный в ходе расследования пистолет с глушителем использовался в результате покушения, в котором Таир Гуршумов был убит, а его брат тяжело ранен.

В другом эпизоде Эльдукаева обвиняют в планировании убийства Руссо, которое не удалось осуществить. Защита Эльдукаева указывает на отсутствие доказательств его вины и проблему с медицинским обеспечением в СИЗО. После завершения расследования дело будет передано в суд.

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Тархану Эльдукаеву предъявили обвинение в организации покушений на лидеров горских евреев Москвы Таира и Тельмана Гуршумовых в 1996 году. Предприниматели владели частью площадей Черкизовского рынка в Москве. Кроме того, он также обвиняется в нападении на певца Авраама Руссо в 2004 году. «Тархану Эльдукаеву предъявлено обвинение по нескольким пунктам ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное группой лиц по найму) УК, а также в покушении на аналогичное преступление», — сообщает «Коммерсант». Следствие утверждает, что он действовал по поручению владельца земельных участков на территории Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова, объявленного в международный розыск. Эльдукаев отрицает свою вину и просит отправить его на СВО, однако остается под стражей. Конфликт между Гуршумовыми и Исмаиловым возник из-за финансовых разногласий по аренде площадей на Черкизовском рынке, после чего Исмаилов решил ликвидировать конкурента, выделив 500 тысяч долларов на выполнение заказа. Определенный в ходе расследования пистолет с глушителем использовался в результате покушения, в котором Таир Гуршумов был убит, а его брат тяжело ранен. В другом эпизоде Эльдукаева обвиняют в планировании убийства Руссо, которое не удалось осуществить. Защита Эльдукаева указывает на отсутствие доказательств его вины и проблему с медицинским обеспечением в СИЗО. После завершения расследования дело будет передано в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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