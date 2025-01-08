В США обругали Зеленского за его высказывания о Путине

Ветеран ВМФ США Пособец назвал Зеленского ненормальным за его слова о Путине
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Зеленского раскритиковали в США за его оскорбления в адрес Путина
Зеленского раскритиковали в США за его оскорбления в адрес Путина Фото:

Американский активист и бывший военнослужащий ВМФ США Джек Пособец раскритиковал лидера Украины Владимира Зеленского за его слова о российском президенте Владимире Путине. Пособец назвал Зеленского «ненормальным» после того, как он заявил в интервью американскому журналисту Лексу Фридману, что Путин якобы не любит свою страну.

«Ненормальный», — написал Пособец в соцсети Х (бывший Twitter), комментируя фрагмент интервью с Зеленским. В ходе трехчасового интервью украинский лидер неоднократно использовал нецензурную лексику, особенно выражаясь о политике западных стран и их отношении к санкциям против России.

Дополнительно, в том же интервью, Владимир Зеленский заявил о своем отношении к русскому языку и народу, отметив, что презирает русский народ. На это зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что месть Зеленскому со стороны россиян не должна закончиться даже после его отставки, передает RT.

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Американский активист и бывший военнослужащий ВМФ США Джек Пособец раскритиковал лидера Украины Владимира Зеленского за его слова о российском президенте Владимире Путине. Пособец назвал Зеленского «ненормальным» после того, как он заявил в интервью американскому журналисту Лексу Фридману, что Путин якобы не любит свою страну. «Ненормальный», — написал Пособец в соцсети Х (бывший Twitter), комментируя фрагмент интервью с Зеленским. В ходе трехчасового интервью украинский лидер неоднократно использовал нецензурную лексику, особенно выражаясь о политике западных стран и их отношении к санкциям против России. Дополнительно, в том же интервью, Владимир Зеленский заявил о своем отношении к русскому языку и народу, отметив, что презирает русский народ. На это зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что месть Зеленскому со стороны россиян не должна закончиться даже после его отставки, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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