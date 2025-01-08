Из-за онкологии умер известный стример по Dota 2 Максим Spokoynich

Из-за онкологического заболевания скончался стример по видеоигре Dota 2 Максим Spokoynich, ему было 28 лет. Об этом сообщила девушка Максима Лиза.
«Малыш, спасибо тебе за все это время, проведенное с тобой <...> Надеюсь, тебе там лучше. Я люблю тебя», — написала Лиза в telegram-канале стримера. Она добавила, что Максим ушел из жизни утром 8 января после того, как врачи сообщили, что он находится в критическом состоянии. Сообщается, что у стримера был рак лимфоузлов.
Максим Spokoynich родился 26 июня 1996 года в Москве. Он часто проводил трансляции на своем канале, который насчитывает более 260 тысяч подписчиков.
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