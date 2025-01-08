Блинкен снял с США груз ответственности за помощь Украине

Блинкен: лидерство Франции в обеспечении Украины будет иметь решающее значение
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Франция займет лидирующую роль в обеспечении военных потребностей Украины , понадеялся Блинкен
Франция займет лидирующую роль в обеспечении военных потребностей Украины , понадеялся Блинкен Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В США выразили надежду на то, что Франция возьмет на себя лидирующую роль в обеспечении военных потребностей Украины в ближайшие месяцы. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«Я думаю, что в ближайшие месяцы лидерство Франции будет иметь решающее значение для обеспечения того, чтобы Украина имела все необходимое для наиболее сильной позиции», — сообщил американский политик журналистам во время пресс-конференции, проходившей в рамках его визита во Францию. Он уточнил, что на Францию надеются не только как на спонсора вооружения для киевского режима, но и как на партнера за столом переговоров.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украине стоит проводить реалистичные переговоры с Россией по территориальным вопросам в контексте текущего конфликта. Он уточнил, что процесс урегулирования конфликта может оказаться длительным и сложным, но он должен происходить с прямым участием Киева. Французский лидер также попросил США сподвигнуть Россию на проведение мирных переговоров с Украиной. 

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В США выразили надежду на то, что Франция возьмет на себя лидирующую роль в обеспечении военных потребностей Украины в ближайшие месяцы. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. «Я думаю, что в ближайшие месяцы лидерство Франции будет иметь решающее значение для обеспечения того, чтобы Украина имела все необходимое для наиболее сильной позиции», — сообщил американский политик журналистам во время пресс-конференции, проходившей в рамках его визита во Францию. Он уточнил, что на Францию надеются не только как на спонсора вооружения для киевского режима, но и как на партнера за столом переговоров. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украине стоит проводить реалистичные переговоры с Россией по территориальным вопросам в контексте текущего конфликта. Он уточнил, что процесс урегулирования конфликта может оказаться длительным и сложным, но он должен происходить с прямым участием Киева. Французский лидер также попросил США сподвигнуть Россию на проведение мирных переговоров с Украиной. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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