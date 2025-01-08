Блинкен снял с США груз ответственности за помощь Украине

В США выразили надежду на то, что Франция возьмет на себя лидирующую роль в обеспечении военных потребностей Украины в ближайшие месяцы. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
«Я думаю, что в ближайшие месяцы лидерство Франции будет иметь решающее значение для обеспечения того, чтобы Украина имела все необходимое для наиболее сильной позиции», — сообщил американский политик журналистам во время пресс-конференции, проходившей в рамках его визита во Францию. Он уточнил, что на Францию надеются не только как на спонсора вооружения для киевского режима, но и как на партнера за столом переговоров.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украине стоит проводить реалистичные переговоры с Россией по территориальным вопросам в контексте текущего конфликта. Он уточнил, что процесс урегулирования конфликта может оказаться длительным и сложным, но он должен происходить с прямым участием Киева. Французский лидер также попросил США сподвигнуть Россию на проведение мирных переговоров с Украиной.
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