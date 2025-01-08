Разговоры о важном: о чем расскажут школьникам 13 января

Каждый понедельник в школах России проходят Разговоры о важном. URA.RU узнало, о чем на этом уроке будут говорить в первый учебный день года 13 января.
Что такое Разговоры о важном
Разговорами о важном называют уроки, на которых рассказывают о традициях, важных событиях в истории страны, известных соотечественниках, прививают патриотизм. Такие занятия относятся к внеурочной деятельности, то есть не входят в учебную программу. Считается, что внеурочная деятельность помогает детям расширять кругозор, приобретать новые интересы, социализироваться, развиваться в разных сферах.
Как проходят Разговоры о важном
Разговоры о важном проходят в обычном школьном классе. Каждый раз урок посвящен определенной теме. Чтобы учителю было проще, Министерство просвещения и Институт содержания и методов обучения готовят сценарии, методические материалы, презентации и прочие полезные документы.
Сценарий каждого урока существует в шести вариантах: для первого-второго, третьего-четвертого, пятого-седьмого, восьмого-девятого, девятого-одиннадцатого классов и студентов средних профессиональных учебных заведений. Это позволяет адаптировать материал для детей разных возрастов, сделать его понятным для всех учеников.
Что обсуждали на Разговорах о важном в 2024-2025 учебном году
В первой половине учебного года в школах успели 16 раз провести Разговоры о важном. В сентябре на этих занятиях обсуждали День знаний, историю информационного агентства ТАСС, железные дороги, производство хлеба и День учителя, в октябре — традиции народов России, секреты семейного благополучия, тему взросления, русские былины и легенды. В ноябре затронули темы взаимопомощи, искусственного интеллекта и народного единства, в декабре — волонтерства, законотворчества и Дня героев России.
Тема первых Разговоров о важном в 2025 году
Занятие, которое пройдет 13 января, будет посвящено Дню российской печати. Ученикам 1-4 классов расскажут о том, что пресса — это отличный способ передачи информации как современникам, так и тем, кто будет жить в следующие исторические периоды. Детям объяснят, что чтение журналов и газет расширяет кругозор, а люди, которые участвуют в подготовке каждого номера выполняют важную и ответственную работу.
Начиная с 5 класса ребятам будут говорить, что средства массовой информации играют важную роль в формировании общественного мнения по важным вопросам, образа человека и гражданина, а также норм поведения в социуме. В 8-9 и 10-11 классах составители сценария Разговоров о важном предлагают обсудить вопрос качества публикуемой СМИ информации — по их мнению, в печатных изданиях оно выше, чем в электронных.
Всем школьникам покажут видео о средствах массовой информации. Там расскажут о том, как передавали информацию в разное время, о принципах работы разных видов печатных станков, о первой российской газете «Ведомости», изданной 13 января 1703 года, покажут периодические издания разной тематики. Ролики для младших школьников менее насыщены информацией, тогда как видео для старшеклассников содержат много исторических фактов, дат и фамилий.
Темы Разговоров о важном на другие даты января пока неизвестны. Они появятся непосредственно перед днями занятий.
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