Нехватка качественной пехоты — главная причина неудач и проблем ВСУ. Об этом рассказал украинский офицер, пишущий под пиком Tatarigami.
«В то время как богатые и обеспеченные люди часто находят способы избежать службы, система [призыва на Украине] нацелена на самых слабых членов общества: бедных и людей с проблемами со здоровьем», — написал Tatarigami в газете Euromaidan Press. По его словам, кризис даже сильнее, чем просто нехватка пехоты.
Чем дольше солдат служит, тем меньше вероятность того, что он вернётся домой, подчеркнул обозреватель. Он также назвал военный призыв на Украине «глубоко несправедливым».
Ранее один из пленных наемников ВСУ рассказал, что в украинскую армии берут всех иностранцев без разбора. По его словам, это обусловлено нехваткой живой силы. Об этом писал телеканал RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.