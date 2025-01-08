Максим Галкин* похвастался уроками украинского языка с учительницей

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Галкин* планирует углубить свои знания украинского языка
Галкин* планирует углубить свои знания украинского языка Фото:

Комик Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) поделился, что берет уроки украинского языка у преподавательницы с Украины. На своем концерте он продемонстрировал приобретенные знания.

«Изучаю украинский язык с учительницей с Украины, с носительницей языка», — заявил Галкин на украинском во время выступления. Об этом пишет telegram-канал «Хуже и не скажешь». Артист выразил желание углубить свои знания украинского языка.

*Максим Галкин признан в РФ иноагентом

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Комик Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) поделился, что берет уроки украинского языка у преподавательницы с Украины. На своем концерте он продемонстрировал приобретенные знания. «Изучаю украинский язык с учительницей с Украины, с носительницей языка», — заявил Галкин на украинском во время выступления. Об этом пишет telegram-канал «Хуже и не скажешь». Артист выразил желание углубить свои знания украинского языка. *Максим Галкин признан в РФ иноагентом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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