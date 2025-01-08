Максим Галкин* похвастался уроками украинского языка с учительницей

Галкин* планирует углубить свои знания украинского языка
Комик Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) поделился, что берет уроки украинского языка у преподавательницы с Украины. На своем концерте он продемонстрировал приобретенные знания.
«Изучаю украинский язык с учительницей с Украины, с носительницей языка», — заявил Галкин на украинском во время выступления. Об этом пишет telegram-канал «Хуже и не скажешь». Артист выразил желание углубить свои знания украинского языка.
*Максим Галкин признан в РФ иноагентом
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.