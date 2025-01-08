Зацепин рассказал о возвращении Аллы Пугачевой в Россию ради собственных похорон

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Пугачевой нечего делать в России, считает Зацепин
Пугачевой нечего делать в России, считает Зацепин Фото:

Певица Алла Пугачева вернется в Россию только ради собственных похорон. Такое мнение выразил певец Павел Зацепин.

«Алла Борисовна, как я это вижу, уехала навсегда. Принципиально, жестко и этого не изменить. Из того, что она сказала обо всех — о людях, поклонниках, об этой стране, ну как бы... зачем она может сюда приехать? Только умирать», — заявил Зацепин в интервью газете «Аргументы и факты». Он отметил, что многие хотят покоиться на родной земле, а не на чужбине.

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что Пугачева может вернуться в 2025 году из-за нерешенных дел. Он отметил, что певица все еще может приезжать в страну, так как у нее нет статуса иноагента. Дворцов считает, что Пугачева будет восстанавливать свое влияние, несмотря на потерю статуса примадонны, передает Pravda.Ru.

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Певица Алла Пугачева вернется в Россию только ради собственных похорон. Такое мнение выразил певец Павел Зацепин. «Алла Борисовна, как я это вижу, уехала навсегда. Принципиально, жестко и этого не изменить. Из того, что она сказала обо всех — о людях, поклонниках, об этой стране, ну как бы... зачем она может сюда приехать? Только умирать», — заявил Зацепин в интервью газете «Аргументы и факты». Он отметил, что многие хотят покоиться на родной земле, а не на чужбине. Продюсер Сергей Дворцов заявил, что Пугачева может вернуться в 2025 году из-за нерешенных дел. Он отметил, что певица все еще может приезжать в страну, так как у нее нет статуса иноагента. Дворцов считает, что Пугачева будет восстанавливать свое влияние, несмотря на потерю статуса примадонны, передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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