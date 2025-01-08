Зацепин рассказал о возвращении Аллы Пугачевой в Россию ради собственных похорон

Певица Алла Пугачева вернется в Россию только ради собственных похорон. Такое мнение выразил певец Павел Зацепин.
«Алла Борисовна, как я это вижу, уехала навсегда. Принципиально, жестко и этого не изменить. Из того, что она сказала обо всех — о людях, поклонниках, об этой стране, ну как бы... зачем она может сюда приехать? Только умирать», — заявил Зацепин в интервью газете «Аргументы и факты». Он отметил, что многие хотят покоиться на родной земле, а не на чужбине.
Продюсер Сергей Дворцов заявил, что Пугачева может вернуться в 2025 году из-за нерешенных дел. Он отметил, что певица все еще может приезжать в страну, так как у нее нет статуса иноагента. Дворцов считает, что Пугачева будет восстанавливать свое влияние, несмотря на потерю статуса примадонны, передает Pravda.Ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.