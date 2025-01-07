07 января 2025

KP.RU: девять регионов России оказались связаны с продажей детей за границу

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи ищут злоумышленников
Следователи ищут злоумышленников Фото:

В девяти регионах России действовали злоумышленники, которые создали схему незаконного усыновления детей иностранцами. Об этом сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.

«В России выявлена масштабная схема незаконного усыновления детей иностранцами, которая действовала в девяти регионах страны в конце 1990-х годов. Преступная группа орудовала на территории Приморского, Пермского и Хабаровского краев, а также в Волгоградской, Курской, Иркутской, Свердловской областях, республике Коми и Крыму», — передает KP.RU со ссылкой на данные следствия.

Следователи выяснили, что участники группы получали за каждого переданного за границу детдомовца 2,5 тысячи долларов США. В деле может быть замешана гражданка России и Италии Надежда Фратти, отмечает издание. Уточняется, что судьба 1260 детей, вывезенных из России за рубеж, остается пока неизвестной. 

Агентство направило запрос информации по теме публикации в Следственный комитет РФ. Ответ ожидается.

Ранее сообщницы Надежды Фратти, которую обвиняют в том, что она воровала детей и отдавала их на усыновление в Италию, выступили в программе Андрея Малахова. Речь идет о бывшей госслужащей Валентине Герусовой и ее помощнице Нине Курносовой. По словам первой, она знакомила Фратти с директорами детских домов и давала положительные решения в пользу усыновления детей иностранцами. За кражу детей ей дали самый большой срок среди участников этого преступления — семь лет условно. Также в передаче Курносова призналась, что подделывала подписи и даже судебные дела.

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В девяти регионах России действовали злоумышленники, которые создали схему незаконного усыновления детей иностранцами. Об этом сообщил источник, близкий к правоохранительным органам. «В России выявлена масштабная схема незаконного усыновления детей иностранцами, которая действовала в девяти регионах страны в конце 1990-х годов. Преступная группа орудовала на территории Приморского, Пермского и Хабаровского краев, а также в Волгоградской, Курской, Иркутской, Свердловской областях, республике Коми и Крыму», — передает KP.RU со ссылкой на данные следствия. Следователи выяснили, что участники группы получали за каждого переданного за границу детдомовца 2,5 тысячи долларов США. В деле может быть замешана гражданка России и Италии Надежда Фратти, отмечает издание. Уточняется, что судьба 1260 детей, вывезенных из России за рубеж, остается пока неизвестной.  Агентство направило запрос информации по теме публикации в Следственный комитет РФ. Ответ ожидается. Ранее сообщницы Надежды Фратти, которую обвиняют в том, что она воровала детей и отдавала их на усыновление в Италию, выступили в программе Андрея Малахова. Речь идет о бывшей госслужащей Валентине Герусовой и ее помощнице Нине Курносовой. По словам первой, она знакомила Фратти с директорами детских домов и давала положительные решения в пользу усыновления детей иностранцами. За кражу детей ей дали самый большой срок среди участников этого преступления — семь лет условно. Также в передаче Курносова призналась, что подделывала подписи и даже судебные дела.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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