KP.RU: девять регионов России оказались связаны с продажей детей за границу

В девяти регионах России действовали злоумышленники, которые создали схему незаконного усыновления детей иностранцами. Об этом сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.
«В России выявлена масштабная схема незаконного усыновления детей иностранцами, которая действовала в девяти регионах страны в конце 1990-х годов. Преступная группа орудовала на территории Приморского, Пермского и Хабаровского краев, а также в Волгоградской, Курской, Иркутской, Свердловской областях, республике Коми и Крыму», — передает KP.RU со ссылкой на данные следствия.
Следователи выяснили, что участники группы получали за каждого переданного за границу детдомовца 2,5 тысячи долларов США. В деле может быть замешана гражданка России и Италии Надежда Фратти, отмечает издание. Уточняется, что судьба 1260 детей, вывезенных из России за рубеж, остается пока неизвестной.
Агентство направило запрос информации по теме публикации в Следственный комитет РФ. Ответ ожидается.
Ранее сообщницы Надежды Фратти, которую обвиняют в том, что она воровала детей и отдавала их на усыновление в Италию, выступили в программе Андрея Малахова. Речь идет о бывшей госслужащей Валентине Герусовой и ее помощнице Нине Курносовой. По словам первой, она знакомила Фратти с директорами детских домов и давала положительные решения в пользу усыновления детей иностранцами. За кражу детей ей дали самый большой срок среди участников этого преступления — семь лет условно. Также в передаче Курносова призналась, что подделывала подписи и даже судебные дела.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.