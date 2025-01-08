Какую погоду ждать на Старый Новый год: прогноз на 14 января

В новогодние праздники россиян порадовала теплая погода: в течение всех январских праздников температура не падала сильно. Но в Старый Новый год ожидается похолодание. URA.RU рассказывает, какую погоду ждать на следующей неделе.
Какая погода будет на Старый Новый год
По словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в конце текущей недели начнется понижение температуры. Начиная с воскресенья 12 января, в европейской части России, столбик термометра начнет опускаться ниже нуля, заявил метеоролог ТАСС.
В Старый Новый год в регионе температура будет держаться в районе от -8 до -3 градусов. При этом такая температура все еще остается на несколько градусов выше нормы.
Во многих регионах России, вплоть до 14 января, тоже сохранится температура выше нормы. Метеоролог отметил, что в Поволжье, на Урале и в Сибири до Старого Нового года температура остается на 8 — 10 градусов выше нормы. Лишь в двух регионах России погода остается ниже нормы: на Чукотке и в Мурманской области.
Ждать ли заморозков зимой
Несмотря на развитие технологий у метеорологов, точно спрогнозировать то, какую погоду ждать в будущем не получится. «Прогнозировать погоду в целом можно только на две недели вперед — дальше не получится. Сейчас мы может прогнозировать только на 5-7 дней», — уверяет метеоролог.
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