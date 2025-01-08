Какую погоду ждать на Старый Новый год: прогноз на 14 января

Метеоролог Вильфанд: во многих регионах России сохранится температура выше нормы
© Служба новостей «URA.RU»
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Во многих регионах России температура остается выше нормы
Во многих регионах России температура остается выше нормы Фото:

В новогодние праздники россиян порадовала теплая погода: в течение всех январских праздников температура не падала сильно. Но в Старый Новый год ожидается похолодание. URA.RU рассказывает, какую погоду ждать на следующей неделе.

Какая погода будет на Старый Новый год

По словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в конце текущей недели начнется понижение температуры. Начиная с воскресенья 12 января, в европейской части России, столбик термометра начнет опускаться ниже нуля, заявил метеоролог ТАСС.

В Старый Новый год в регионе температура будет держаться в районе от -8 до -3 градусов. При этом такая температура все еще остается на несколько градусов выше нормы.

Во многих регионах России, вплоть до 14 января, тоже сохранится температура выше нормы. Метеоролог отметил, что в Поволжье, на Урале и в Сибири до Старого Нового года температура остается на 8 — 10 градусов выше нормы. Лишь в двух регионах России погода остается ниже нормы: на Чукотке и в Мурманской области.

Ждать ли заморозков зимой

Несмотря на развитие технологий у метеорологов, точно спрогнозировать то, какую погоду ждать в будущем не получится. «Прогнозировать погоду в целом можно только на две недели вперед — дальше не получится. Сейчас мы может прогнозировать только на 5-7 дней», — уверяет метеоролог.

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В новогодние праздники россиян порадовала теплая погода: в течение всех январских праздников температура не падала сильно. Но в Старый Новый год ожидается похолодание. URA.RU рассказывает, какую погоду ждать на следующей неделе. Какая погода будет на Старый Новый год По словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в конце текущей недели начнется понижение температуры. Начиная с воскресенья 12 января, в европейской части России, столбик термометра начнет опускаться ниже нуля, заявил метеоролог ТАСС. В Старый Новый год в регионе температура будет держаться в районе от -8 до -3 градусов. При этом такая температура все еще остается на несколько градусов выше нормы. Во многих регионах России, вплоть до 14 января, тоже сохранится температура выше нормы. Метеоролог отметил, что в Поволжье, на Урале и в Сибири до Старого Нового года температура остается на 8 — 10 градусов выше нормы. Лишь в двух регионах России погода остается ниже нормы: на Чукотке и в Мурманской области. Ждать ли заморозков зимой Несмотря на развитие технологий у метеорологов, точно спрогнозировать то, какую погоду ждать в будущем не получится. «Прогнозировать погоду в целом можно только на две недели вперед — дальше не получится. Сейчас мы может прогнозировать только на 5-7 дней», — уверяет метеоролог.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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